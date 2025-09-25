< sekcia Regióny
Podujatie Depaul pod hviezdami priblíži život ľudí bez domova
Podujatie sa uskutoční od 17.00 do 21.30 h.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Štvrtkové večerné podujatie Depaul pod hviezdami v Letnej čitárni U červeného raka v Bratislave priblíži život ľudí bez domova. Pripravený je program plný hudby, diskusií a príbehov, ktoré dokazujú, prečo má pomoc ľuďom na ulici zmysel. TASR o tom za neziskovú organizáciu Depaul Slovensko, ktorá podujatie organizuje, informovala Dominika Uhlárová.
„Tento rok sa na podujatí Depaul pod hviezdami venujeme dvom témam - cesta domov a práca. Niektorí naši klienti už bývajú v dôstojnom domove, iní sú ešte na ceste k nemu. Je to náročná a kľukatá cesta a naším cieľom je stáť pri nich každý deň,“ uviedol riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš. Priblížil, že v diskusii budú hovoriť spolu s ich klientom aj o realite práce z ulice.
Ako priblížila Uhlárová, pripravený je akustický koncert Nory Ibsenovej a hudobného zoskupenia Ultrazvuk, odborná diskusia Choďte pracovať! či workshop vedený klientmi Útulku svätej Lujzy. Súčasťou bude podľa nej aj premiéra komentovanej výstavy fotografií Gabriely Teplickej Cesta domov, virtuálna realita z prostredia nízkoprahovej nocľahárne svätého Vincenta de Paul, zbierka diek a spacích vakov a ďalšie aktivity v rámci sprievodného programu. Podujatie sa uskutoční od 17.00 do 21.30 h.
