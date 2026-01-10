< sekcia Regióny
Podujatie Detvani ponúkne návrat ku koreňom podpolianskej tradície
Prostredníctvom scénického spracovania sa diváci prenesú do histórie Detvy a spoznajú bohatstvo miestneho folklóru, zvykov a umeleckého prejavu, uviedla radnica.
Autor TASR
Detva 10. januára (TASR) - Pri príležitosti 130. výročia prvého vystúpenia Detvanov na I. národopisnej výstave českoslovanskej v Prahe sa v sobotu koná v Detve program s názvom Detvani po rokoch - Z klenotnice tradičnej kultúry Detvy. Podujatie sa uskutoční o 18.00 h v Dome kultúry A. Sládkoviča. Informovala o tom detvianska samospráva.
Ako uviedla, podujatie pripravilo združenie Detvani, ktoré sa dlhodobo venuje ochrane tradičnej ľudovej kultúry a krajiny, v spolupráci s Kultúrnym centrom Andreja Sládkoviča v Detve. Program ponúkne návrat ku koreňom podpolianskej tradície, jej vývoju i odkazu, ktorý pretrváva dodnes.
„Prostredníctvom scénického spracovania sa diváci prenesú do histórie Detvy a spoznajú bohatstvo miestneho folklóru, zvykov a umeleckého prejavu,“ uviedla radnica. Autorom námetu, scenára a réžie je Anna Ostrihoňová, ktorá sa zároveň ujme aj sprievodného slova. Odbornú spoluprácu na projekte zabezpečili Jozef Kulišiak a Karol Kočík.
