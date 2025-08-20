< sekcia Regióny
Podujatie Divadlo na hrade Strečno priblíži Moliérove komédie
Štyri zážitkové prehliadky sa budú konať v dvojhodinových intervaloch.
Autor TASR
Strečno 20. augusta (TASR) - Návštevníkov hradu Strečno čakajú v sobotu (23. 8.) špeciálne zážitkové prehliadky. V rámci podujatia Divadlo na hrade priblížia študenti Vysokej školy múzických umení komédie francúzske dramatika J. B. Moliéra. Informovala o tom Tatiana Kubáňová z Považského múzea v Žilina.
„Potulní herci si pripravili si dialógy z Moliérových komédií, ktorými vyrozprávajú príbehy troch typov postáv - lakomca, žiarlivca a záletníka. Návštevníci sa môžu tešiť na sprievodnú živú hudbu a situačný humor,“ priblížila Kubáňová.
Doplnila, že štyri zážitkové prehliadky sa budú konať v dvojhodinových intervaloch od 10.00 h. „Okrem toho budú na hrade prebiehať aj klasické sprevádzané prehliadky,“ dodala Kubáňová.
