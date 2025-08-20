Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Podujatie Divadlo na hrade Strečno priblíži Moliérove komédie

Na snímke návštevníci sledujú vystúpenie počas podujatia Hradné hry Žofie Bosniakovej na hrade Strečno, ktoré ich zaviedlo do obdobia stredoveku v nedeľu 10. augusta 2025. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Štyri zážitkové prehliadky sa budú konať v dvojhodinových intervaloch.

Autor TASR
Strečno 20. augusta (TASR) - Návštevníkov hradu Strečno čakajú v sobotu (23. 8.) špeciálne zážitkové prehliadky. V rámci podujatia Divadlo na hrade priblížia študenti Vysokej školy múzických umení komédie francúzske dramatika J. B. Moliéra. Informovala o tom Tatiana Kubáňová z Považského múzea v Žilina.

„Potulní herci si pripravili si dialógy z Moliérových komédií, ktorými vyrozprávajú príbehy troch typov postáv - lakomca, žiarlivca a záletníka. Návštevníci sa môžu tešiť na sprievodnú živú hudbu a situačný humor,“ priblížila Kubáňová.

Doplnila, že štyri zážitkové prehliadky sa budú konať v dvojhodinových intervaloch od 10.00 h. „Okrem toho budú na hrade prebiehať aj klasické sprevádzané prehliadky,“ dodala Kubáňová.
