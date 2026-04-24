Podujatie DNA Day v Bratislave priblíži genetiku či biomedicínu
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Piatkové podujatie DNA Day 2026 priblíži verejnosti zrozumiteľnou formou modernú vedu, najmä genetiku a biomedicínu. Uskutoční sa na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Podujatie ponúkne prednášky či interaktívne workshopy. TASR o tom informovali z fakulty.
Hlavným hosťom podujatia bude medzinárodne uznávaný odborník v oblasti starovekej DNA David Caramelli. Vo svojej prednáške „Clues from the Past: What Ancient DNA Tells Us“ predstaví, ako genetika pomáha odhaľovať príbehy ľudí z minulosti, vrátane výskumu zameraného na genóm Leonarda da Vinciho či analýzy obetí z Pompejí. Prednáška začína o 10.00 h.
Medzinárodný deň DNA, počas ktorého si svet pripomína objavenie dvojvláknovej štruktúry DNA, ako aj ukončenie veľkého projektu ľudského genómu, pripadá na 25. apríla. Konajú sa rôzne podujatia, prednášky či súťaže pre mladých ľudí aj pre širokú verejnosť. Študenti majú možnosť svoje vedecké projekty prezentovať výskumníkom z tejto oblasti.
