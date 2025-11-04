Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Podujatie Dni udržateľnosti Trnavského kraja pomôže ľuďom v núdzi

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Cieľom podujatia je dať veciam druhý život, znížiť množstvo odpadu a poukázať na to, že aj malé skutky môžu mať veľký spoločenský i environmentálny dosah.

Autor TASR
Trnava 4. novembra (TASR) - Podujatie Dni udržateľnosti Trnavského kraja prepojí udržateľnosť s pomocou ľuďom v núdzi. Uskutoční sa 10. a 11. novembra od 9.30 do 17.30 h v Kreatívnom centre Trnava (KCT). Návštevníci budú môcť získať rôzne predmety za symbolické euro. Výťažok poputuje do krajskej Nadácie DAR, ktorá pomáha ľuďom v náročných životných situáciách. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Cieľom podujatia je dať veciam druhý život, znížiť množstvo odpadu a poukázať na to, že aj malé skutky môžu mať veľký spoločenský i environmentálny dosah. Zamestnanci TTSK mohli darovať rôzne veci a tiež prebytky zo záhrad. „Dni udržateľnosti Trnavského kraja sú príležitosťou spojiť ekologické myslenie so solidaritou a pomocou tým, ktorí to najviac potrebujú,“ uviedla Viera Múdra z referátu mobility Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

Podujatie je určené pre všetky vekové kategórie vrátane detí. V priebehu oboch dní budú odborníci šíriť osvetu o udržateľnosti z rôznych uhlov pohľadu. Zastrešené budú témy udržateľná mobilita, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo či inovácie. Organizátormi sú TTSK, KCT a Nadácia DAR. Partnermi sa stali aj Krajská inovačná rozvojová agentúra, mesto Trnava, Baterkáreň a projekt Life Ip Populair, ktorý sa venuje zlepšeniu kvality ovzdušia.
