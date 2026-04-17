< sekcia Regióny
Podujatie Edurescue Academy prinesie simulácie zásahov do celej obce
Autor TASR
Liptovská Osada 17. apríla (TASR) - V Liptovskej Osade sa v piatok začalo celoslovenské odborné edukačno-súťažné podujatie Edurescue Academy 2026, ktoré je zamerané na poskytovanie prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Súťažiaci budú počas troch dní plniť úlohy situované na rôznych miestach v celej obci. V rámci súťažných úloh budú simulovať realistické zásahové situácie, ako napríklad zásahy v pivničných priestoroch, horské prostredie, požiar vozidla, výbuch, aktívny strelec a ďalšie krízové scenáre. TASR o tom za organizátorov informoval Michal Haluška z tímu Edurescue.
Podujatie sa začalo slávnostným otvorením, pokračuje odbornými prednáškami a od 18.00 h začnú posádky plniť súťažné úlohy v nočnej etape. Viac ako 300 účastníkov z celého Slovenska bude riešiť ošetrenie poranených osôb až do príchodu kvalifikovanej pomoci, pričom všetky postupy musia byť vykonávané v súlade s aktuálnymi odbornými štandardmi. Na ich dodržiavanie budú dohliadať profesionálni rozhodcovia z praxe.
Verejný program bude prebiehať v sobotu (18. 4.) v čase od 10.00 h do 16.00 h v priestore námestia pred Obecným úradom v Liptovskej Osade. „Pre verejnosť je pripravený sprievodný program, ktorý zahŕňa ukážky zásahov hasičských jednotiek, vyhľadávanie osôb záchranárskymi psami a praktické ukážky poskytovania prvej pomoci pod vedením odborných inštruktorov,“ spresnil Haluška.
Podujatie sa koná pod záštitou dekanky Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici, v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine. „Spolupracujeme s viacerými vzdelávacími inštitúciami a odbornými zložkami vrátane Policajného pohotovostného útvaru Banská Bystrica, krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru v Žiline a Banskej Bystrici, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR, Horskej záchrannej služby a poskytovateľov ZZS,“ dodal Haluška.
