VIDEO: Podujatie Envirodeň pomohlo vyčistiť brehy pri Liptovskej Mare
Nižšia hladina vody v nádrži aktuálne umožňuje jednoduchší prístup k brehom, ktoré sú tak ideálne na čistenie.
Autor TASR
Liptovská Sielnica 27. marca (TASR) - Podujatie Envirodeň pomohlo vyčistiť brehy pri Liptovskej Mare pred letnou sezónou. Vďaka približne 100 dobrovoľníkom, najmä študentom, ktorí tu v piatok realizovali separovaný zber, je okolie Liptovskej Mary čistejšie a pripravené na návštevníkov zo Slovenska aj zahraničia. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.
Nižšia hladina vody v nádrži aktuálne umožňuje jednoduchší prístup k brehom, ktoré sú tak ideálne na čistenie. Výsledkom spoločného piatkového úsilia dobrovoľníkov bolo 99 vriec vyzbieraného a vytriedeného odpadu. Podujatie Envirodeň bude pokračovať aj v sobotu (28. 3.) formou individuálneho zberu, do ktorého sa môže zapojiť široká verejnosť. Organizátori odporúčajú v sobotu zber najmä pozdĺž brehov v lokalite Liptovská Ondrašová.
„Teším sa z toho, že sme naučili najmä mládež na naše podujatie a každoročne chodia pomáhať čistiť brehy Liptovskej Mary. Je skvelé, že ich neodradilo ani dočasné ochladenie. So študentmi liptovskomikulášskych škôl a ďalšími dobrovoľníkmi sme zrealizovali separovaný zber - plast do žltých vriec, sklo do zelených a komunálny odpad do čiernych vriec,“ uviedol spoluorganizátor Anton Považský.
S koordináciou prác v teréne pomáhala dobrovoľníkom Stráž prírody Tatranského národného parku. Odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečuje Povodie Váhu, pričom náklady na jeho uloženie znášajú jednotlivé obce.
„Envirodeň má význam aj z pohľadu cestovného ruchu. Letná sezóna je pre náš región kľúčová časť roka. Leto je u nás pestré a zahŕňa široké spektrum aktivít - od turistiky a cyklistiky až po vodné športy na Liptovskej Mare či návštevy vodných parkov, našich viacerých jaskýň a iných atrakcií naprieč regiónom. Práve takéto iniciatívy edukujú a tiež ukazujú, že starostlivosť o našu prírodu je pre Liptov strategická,“ doplnila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.
Nižšia hladina vody v nádrži aktuálne umožňuje jednoduchší prístup k brehom, ktoré sú tak ideálne na čistenie. Výsledkom spoločného piatkového úsilia dobrovoľníkov bolo 99 vriec vyzbieraného a vytriedeného odpadu. Podujatie Envirodeň bude pokračovať aj v sobotu (28. 3.) formou individuálneho zberu, do ktorého sa môže zapojiť široká verejnosť. Organizátori odporúčajú v sobotu zber najmä pozdĺž brehov v lokalite Liptovská Ondrašová.
„Teším sa z toho, že sme naučili najmä mládež na naše podujatie a každoročne chodia pomáhať čistiť brehy Liptovskej Mary. Je skvelé, že ich neodradilo ani dočasné ochladenie. So študentmi liptovskomikulášskych škôl a ďalšími dobrovoľníkmi sme zrealizovali separovaný zber - plast do žltých vriec, sklo do zelených a komunálny odpad do čiernych vriec,“ uviedol spoluorganizátor Anton Považský.
S koordináciou prác v teréne pomáhala dobrovoľníkom Stráž prírody Tatranského národného parku. Odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečuje Povodie Váhu, pričom náklady na jeho uloženie znášajú jednotlivé obce.
„Envirodeň má význam aj z pohľadu cestovného ruchu. Letná sezóna je pre náš región kľúčová časť roka. Leto je u nás pestré a zahŕňa široké spektrum aktivít - od turistiky a cyklistiky až po vodné športy na Liptovskej Mare či návštevy vodných parkov, našich viacerých jaskýň a iných atrakcií naprieč regiónom. Práve takéto iniciatívy edukujú a tiež ukazujú, že starostlivosť o našu prírodu je pre Liptov strategická,“ doplnila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.