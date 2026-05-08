Podujatie Gastrolove Nitra ukazuje trendy a inšpirácie v gastronómii
Autor TASR
Nitra 8. mája (TASR) - V nitrianskej synagóge sa v piatok stretli šéfkuchári, vinári, producenti, hotelieri aj inovátori, aby spoločne diskutovali o budúcnosti gastronómie na Slovensku. Podujatie s názvom (ne)konferencia Gastrolove Nitra pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj, Nitrianska organizácia cestovného ruchu a tím Kávičkári.
Ako uviedli organizátori, cieľom je prepájať ľudí z gastronómie a cestovného ruchu, podporovať ich odborný rast a posilňovať ich vzťah k práci v gastrosektore. „Program prinesie diskusie s výraznými osobnosťami ako Roman Borovský, Pavol Sekerka či Silvia Horecká, príbehy lokálnych producentov aj praktické pohľady na fungovanie gastroprevádzok. Nebude chýbať ani degustácia vín a priestor na networking,“ povedala organizátorka Simona Budinská.
Jednou z hlavných tém podujatia je aj hnutie Slow Food. „Diskusia s Petrou Molnárovou, zakladateľkou Slow Food na Slovensku, starostom obce Kravany nad Dunajom Gabrielom Dukom a výživovou poradkyňou Silviou Horeckou sa zameria na otázku, či ide o trend alebo dlhodobý smer gastronómie,“ priblížila Budinská.
Súčasťou programu budú aj príbehy lokálnych producentov a projektov, ktoré dokazujú, že kvalitné potraviny a silné značky môžu vzniknúť aj mimo veľkých miest. Konferencia prináša tiež pohľad na praktickú stránku podnikania v gastronómii. Odborníci na nej predstavujú vývoj profesionálnych kuchýň a ich vybavenia a približujú tiež fungovanie hotela ako komplexného ekonomického systému, v ktorom má gastronómia kľúčové postavenie.
Podujatie Gastrolove Nitra ponúkne ucelený pohľad na gastronómiu ako prepojenie tradície, regiónov, podnikania a inovácií. „Podujatie sa dlhodobo radí medzi najobľúbenejšie formáty pre gastronómov a vytvára priestor pre networking, zdieľanie skúseností a odborný rast. Ponúka jedinečnú kombináciu odborných diskusií, inšpirácie a kvalitného jedla,“ doplnili organizátori.
