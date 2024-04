Podujatie Gotická cesta otvorená mení koncept

Rimavská Sobota 11. apríla (TASR) - Občianske združenie (OZ) Gotická cesta po rokoch mení koncept tradičného podujatia Gotická cesta otvorená. Verejnosti počas neho sprístupňovalo stredoveké kostoly v regióne Gemer-Malohont. Už tento rok sa chce zamerať aj na málo známe sakrálne pamiatky z iných období, podujatie tak bude mať po novom prívlastok Zabudnuté dedičstvo. Pre TASR to za OZ uviedol Peter Palgut.



"Po siedmich rokoch podujatia Gotická cesta otvorená, kedy sme sa snažili poukazovať hlavne na najväčšie klenoty v regióne, chceme s prívlastkom Zabudnuté dedičstvo odštartovať novú éru a zamerať sa na ďalšie pamiatky, ktoré si vyžadujú pozornosť verejnosti," skonštatoval Palgut s tým, že podujatie bude naďalej približovať príbehy i problémy jednotlivých pamiatok.



Podujatie Gotická cesta otvorená v uplynulých rokoch ponúklo návštevníkom možnosť nahliadnuť do interiérov stredovekých kostolov v regióne Gemer-Malohont. Vďaka Značke Európske Dedičstvo, ktorou bolo v roku 2022 ocenených 12 kostolov s gotickými freskami, sa OZ v spolupráci s Banskobystrickým a Košickým samosprávnym krajom podarilo v kostoloch zaviesť stabilné otváracie hodiny. Združenie preto mení koncept podujatia a pozornosť verejnosti chce upriamiť na ďalšie lokality v rámci regiónu.



"Chceme sa zamerať na pamiatky, ktoré nemusia byť vyslovene stredovekého charakteru, ale stále sú sakrálne a hlavne ohrozené a hovoria hlbší príbeh o celom regióne. V budúcnosti by sme chceli koncept rozvíjať aj tak, že budeme poukazovať na jednotlivé remeslá, ktoré sa využívajú pri obnove pamiatok," priblížil Palgut.



Podujatie Gotická cesta: Zabudnuté dedičstvo sa po prvýkrát uskutoční 10. augusta a návštevníkom predstaví málo známe kostoly v obciach Zacharovce, Brádno, Hostišovce a Kesovce. Okrem gotického kostola v Zacharovciach všetky postavili v 18. a 19. storočí. "Napriek tomu, že sú mladšie, sú v značne zlom stave, niektoré až v ruinách," dodal Palgut s tým, že ku kostolom budú tradične vypravené aj autobusy, a to z Rimavskej Soboty a Rožňavy.