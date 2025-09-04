< sekcia Regióny
Podujatie Horský duatlon Kráľ Poľany privíta cyklistov i bežcov
Autor TASR
Hriňová 4. septembra (TASR) - Podujatie Horský duatlon Kráľ Poľany opäť privíta milovníkov cyklistiky a behu. Počas prvej septembrovej soboty (6. 9.) sa stretnú na pretekoch, ktoré chcú zviditeľniť krásy podpolianskeho kraja. TASR o tom informoval Juraj Kurek z Horoklubu Hriňová v Detvianskom okrese.
Duatlon vedie prostredím vyhasnutého vulkánu Poľana a pretekárom ponúka náročný terén. Každý jednotlivec v týchto pretekoch zdolá dvakrát pohorie Poľany. „Pre tých, ktorí si na to netrúfajú, sme pripravili aj štafetu dvojíc. Jeden pretekár beží a druhý bicykluje,“ uviedol Kurek. Ďalšou novinkou je samostatná cyklistická jazda na čas.
Pretekári budú začínať bicyklom. Čaká ich takmer 13 kilometrov s prevýšením 760 metrov na asfaltovej ceste. „Začneme pri kultúrnom dome v Hriňovej. Štart o 10.00 h však nebude hromadný, bude v malých skupinách v pravidelných rozostupoch,“ pripomínajú organizátori s tým, že koniec trasy bude pri hoteli na Poľane. Cesta vedie popri Hriňovskej priehrade. Najstrmší úsek nasleduje nad ňou a v priemere už stúpanie až po hotel neklesne. Čo sa týka bicykla, najvhodnejší je cestný.
Po príchode k hotelu čaká na účastníkov beh s dĺžkou desať kilometrov s prevýšením 600 metrov. Trasa vedie po lesnej a asfaltovej ceste i po turistických chodníkoch. „Je identická s tou z predošlých ročníkov, začína sa však najskôr zbehom z Poľany po žltej značke na Bystré - Vrátka. Odtiaľ nasleduje náročný a technický výbeh po zelenej značke späť na Poľanu,“ objasňuje Horoklub.
Podotýka, že najnáročnejší úsek bude výbeh schodmi a rebríkmi cez vodopád Bystrô. Nad ním nasledujú les a kopcovité lúky. Po starej zjazdovej trase pre lyžiarov dobehnú bežci k hotelu. Pri ňom bude popoludní aj vyhodnotenie.
O bezpečnosť na trati sa okrem organizátorov a dobrovoľníkov bude starať aj Horská služba Poľana. „Netreba však aj napriek tomu preceňovať svoje sily a nezabudnite, že preteky budú počas plnej cestnej premávky,“ reaguje klub.
