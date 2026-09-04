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Podujatie Horský duatlon Kráľ Poľany privíta cyklistov i bežcov
Kráľ Poľany je duatlon, ktorý vedie prostredím vyhasnutého vulkánu Poľana. Pretekárom podľa organizátorov ponúka náročný terén. Každý jednotlivec zdolá v týchto pretekoch dvakrát pohorie Poľany.
Autor TASR
Hriňová 4. septembra (TASR) - Športové kluby pod Poľanou pripravujú 10. ročník podujatia Horský duatlon Kráľ Poľany. Milovníci cyklistiky a behu sa stretnú počas prvej septembrovej soboty (5. 9.) na pretekoch, ktoré chcú zviditeľniť krásy podpolianskeho kraja. TASR o tom za organizátorov informoval Juraj Kurek z Horoklubu Hriňová.
Kráľ Poľany je duatlon, ktorý vedie prostredím vyhasnutého vulkánu Poľana. Pretekárom podľa organizátorov ponúka náročný terén. Každý jednotlivec zdolá v týchto pretekoch dvakrát pohorie Poľany. „Pre tých, ktorí si na to netrúfajú, chceli by si to však tiež vyskúšať, sme pripravili aj štafetu dvojíc. Jeden pretekár beží a druhý bicykluje,“ reagoval.
Aj tento rok pretekári začnú s bicyklom. Čaká ich takmer 13 kilometrov s prevýšením 760 metrov na asfaltovej ceste. „Začneme pri kultúrnom dome v Hriňovej. Štart o 10.00 h bude v malých skupinách v pravidelných rozostupoch,“ pripomínajú organizátori s tým, že koniec trasy bude pri hoteli na Poľane. Cesta vedie popri Hriňovskej priehrade. Najstrmší úsek nasleduje nad ňou a v priemere už stúpanie až po hotel neklesne. Čo sa týka voľby bicykla, stále najvhodnejší je cestný.
Po príchode k horskému hotelu čaká na účastníkov beh s dĺžkou desať kilometrov s prevýšením 600 metrov. Trasa vedie po lesnej ceste, turistických chodníkoch a aj po asfaltovej ceste. „Je identická s tou z predošlých ročníkov, začína sa však najskôr zbehom z Poľany po žltej značke na Bystré-Vrátka a odtiaľ nasleduje náročný a technický výbeh po zelenej značke naspäť na Poľanu,“ objasnil Kurek.
Podotýka, že najnáročnejší úsek je výbeh schodmi a rebríkmi cez Vodopád Bystrô. Nad ním nasleduje les a potom Huklové lúky. Potom ešte trasa po asfalte a po starej zjazdovej trase pre lyžiarov do cieľa, pri hoteli. Pri ňom popoludní po príchode posledných pretekárov podujatie vyhodnotia.
O bezpečnosť na trati sa okrem organizátorov a dobrovoľníkov postará aj Horská služba Poľana. „Netreba však aj napriek tomu zabúdať na svoju bezpečnosť, nepreceňovať svoje sily a hlavne nezabúdať, že preteky budú počas plnej cestnej premávky,“ reaguje klub.
Kráľ Poľany je duatlon, ktorý vedie prostredím vyhasnutého vulkánu Poľana. Pretekárom podľa organizátorov ponúka náročný terén. Každý jednotlivec zdolá v týchto pretekoch dvakrát pohorie Poľany. „Pre tých, ktorí si na to netrúfajú, chceli by si to však tiež vyskúšať, sme pripravili aj štafetu dvojíc. Jeden pretekár beží a druhý bicykluje,“ reagoval.
Aj tento rok pretekári začnú s bicyklom. Čaká ich takmer 13 kilometrov s prevýšením 760 metrov na asfaltovej ceste. „Začneme pri kultúrnom dome v Hriňovej. Štart o 10.00 h bude v malých skupinách v pravidelných rozostupoch,“ pripomínajú organizátori s tým, že koniec trasy bude pri hoteli na Poľane. Cesta vedie popri Hriňovskej priehrade. Najstrmší úsek nasleduje nad ňou a v priemere už stúpanie až po hotel neklesne. Čo sa týka voľby bicykla, stále najvhodnejší je cestný.
Po príchode k horskému hotelu čaká na účastníkov beh s dĺžkou desať kilometrov s prevýšením 600 metrov. Trasa vedie po lesnej ceste, turistických chodníkoch a aj po asfaltovej ceste. „Je identická s tou z predošlých ročníkov, začína sa však najskôr zbehom z Poľany po žltej značke na Bystré-Vrátka a odtiaľ nasleduje náročný a technický výbeh po zelenej značke naspäť na Poľanu,“ objasnil Kurek.
Podotýka, že najnáročnejší úsek je výbeh schodmi a rebríkmi cez Vodopád Bystrô. Nad ním nasleduje les a potom Huklové lúky. Potom ešte trasa po asfalte a po starej zjazdovej trase pre lyžiarov do cieľa, pri hoteli. Pri ňom popoludní po príchode posledných pretekárov podujatie vyhodnotia.
O bezpečnosť na trati sa okrem organizátorov a dobrovoľníkov postará aj Horská služba Poľana. „Netreba však aj napriek tomu zabúdať na svoju bezpečnosť, nepreceňovať svoje sily a hlavne nezabúdať, že preteky budú počas plnej cestnej premávky,“ reaguje klub.