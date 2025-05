Podujatie Hviezdna Prievidza prinesie do parku Skotňa vesmír

Prievidza 14. mája (TASR) - Veľkorozmerné modely Slnka i Zeme, mobilné planetárium, prednášku i ďalšie tvorivé aktivity ponúkne podujatie Hviezdna Prievidza, ktoré pripravilo Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi. Park Skotňa na Dlhej ulici sa na vesmírny priestor premení 22. mája. TASR o tom informovala Monika Bartušová z RKC.



Program podujatia bude dopoludnia určený pre školy, od 16.00 h pre verejnosť. „Návštevníci sa môžu tešiť na veľkorozmerné modely Slnka, Zeme a Mesiaca, mobilné planetárium s hviezdnym kinom, pozorovanie Slnka teleskopmi a pokochať sa budú môcť aj astrofotografiami od Mateja Kakiša,“ načrtla Bartušová.



Zaujímavosti z vesmíru v sále RKC na Záhradníckej ulici podľa nej postupne prezradia pracovníci Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo, Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, lektori z Astrovisum, Lenka Tkáčová zo Slovenskej vesmírnej kancelárie spolu s Nicole Majskou z Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré založili projekt Women in Aerospace Europe - RN Slovakia.



„Pripravené sú aj tvorivé aktivity pre deti, vesmírny fotografický kútik, maľovanie na tvár, vesmír objavíme aj v knihách spolu s Hornonitrianskou knižnicou v Prievidzi, o planéte Čudovakovo deti podebatujú so spisovateľkou Luciou Benkovou, nájdu tu aj Klub raketových modelárov a so Združením technických a športových činností Bojnice si budú môcť vyrobiť model lietadla,“ doplnila Bartušová.



V Galérii Regionart pri RKC návštevníci podľa nej uvidia zbierku Petra Tužinského v podobe rakety, mesačnej základne, vesmírnych výskumníkov, hviezdnej stanice aj mimozemšťanov vyrobených z lega. „O 19.30 h sa ocitneme v spoločnosti Chlapcov z vesmíru, aby nám sprostredkovali odrazy ozvien vesmírnych diaľav, odlesky lúčov svetla dávno vyhasnutých hviezd a dunenie vírov čiernych dier. O 20.30 h v parku rozsvietime modely,“ dodala.



Podujatie pripravilo RKC v Prievidzi s finančnou podporou mesta Prievidza. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční v náhradnom termíne.