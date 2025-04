Podujatie k 80. výročiu oslobodenia v Myjave si vyžiada obmedzenia

Myjava 9. apríla (TASR) - Podujatie k 80. výročiu oslobodenia Myjavy si v centre mesta v sobotu (12. 4.) v čase od 7.00 do 16.00 h vyžiada niekoľko dopravných obmedzení. Týkať sa budú niektorých parkovacích miest, ale aj krátkodobej celkovej uzávery komunikácií. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



Od 7.00 h dôjde na Námestí M. R. Štefánika k odstaveniu niekoľkých parkovacích miest, s výskytom vojenskej techniky a zvýšeným pohybom ľudí. Pred 14.00 h dôjde ku krátkodobej celkovej uzávere komunikácie pri pamätníku Osloboditeľov medzi križovatkou Námestia M. R. Štefánika s Moravskou ulicou a Vranovým mostom, na križovatke s Hurbanovou ulicou.



Približne tri parkovacie miesta budú vyhradené pomocou dopravného značenia a zábrana pre potreby podujatia pred mestským úradom. Ďalšie štyri budú pri hlavnom námestí na úrovni fontány a štyri pri zelenej ploche oproti mestskému úradu, na ceste spoza budovy Centra B smerom k okružnej križovatke. „Pre bezproblémový priebeh podujatia je nevyhnutné, aby tieto plochy boli 12. apríla ráno voľné,“ priblížila radnica.



Ostatné parkovacie miesta budú verejnosti štandardne k dispozícii, konať sa bude aj tradičný sobotňajší trh. Oslavy oslobodenia potrvajú oficiálne do 16.00 h, do tohto času budú trvať aj spomínané dopravné obmedzenia.