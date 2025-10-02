< sekcia Regióny
Podujatie Kam na strednú v Trnave ponúka prehľad študijných odborov
Súčasťou je i sprievodný program či workshopy.
Autor TASR
Trnava 2. októbra (TASR) - Vo štvrtok sa v trnavskej športovej hale začalo podujatie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Kam na strednú, určené je pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl (ZŠ) a potrvá do 17.00 h. Ponúka prehľad študijných odborov na 44 krajských stredných školách. Prebieha aj prezentácia Talent centra a Centra popularizácie fyziky. Nechýbajú ani ukážky prác študentov. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia TTSK.
Súčasťou je i sprievodný program či workshopy. „Na podujatí sa zúčastnia aj zástupcovia spoločností a firiem, ktoré spolupracujú so strednými školami v rámci duálneho vzdelávania, zástupcovia organizácie zabezpečujúcej psychologickú pomoc IPčko aj Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu,“ priblížili.
Zručnosti si môžu žiaci otestovať v krajskom Talent centre už od siedmej triedy. „Výberom strednej školy do veľkej miery ovplyvnia svoje budúce kariérne smerovanie. Preto si dávame špeciálne záležať na tom, aby sme dali žiakom a ich rodičom príležitosť na spoznanie všetkých možných ciest,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič s tým, že žiaci si môžu otestovať svoje zručnosti v krajskom Talent centre už od siedmej triedy.
Festival sa uskutoční aj 9. októbra v senickom kultúrnom dome a 16. októbra na Strednej odbornej škole vidieka v Dunajskej Strede. Vstup je bezplatný. Viskupič doplnil, že žiaci majú k dispozícii aj brožúru krajských stredných škôl v troch mestách. Školy je možné navštíviť v rámci dní otvorených dverí.