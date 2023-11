Podujatie Krampus čerti v Poprade sa uskutoční v náhradnom termíne

Poprad 30. novembra (TASR) - Podujatie Krampus čerti, ktoré sa malo konať v centre Popradu a stretlo sa s negatívnymi ohlasmi verejnosti, sa napokon uskutoční v náhradnom termíne a na inom mieste. Primátor mesta Anton Danko sa s organizátormi tento týždeň stretol a dospeli k dohode. Informovala o tom hovorkyňa mesta Poprad Jarmila Hlaváčová.



"Na mestskom úrade sa objavili hneď dve petície, jedna s 1700 podpismi proti tejto akcii a druhá s takmer 600 podpismi za. Táto záležitosť rozdelila popradskú spoločnosť na dva tábory. Ľudia sa zároveň začali osočovať na sociálnych sieťach a dokonca to dospelo až do štádia, že aj médiá sa začali zaoberať napríklad diskrimináciou jednotlivých druhov čertov a podobne," priblížila hovorkyňa.



Nesúhlas mesta s konaním akcie na Námestí sv. Egídia podľa primátora vychádzal z toho, že veľká skupina občanov si takéto podujatie neželala. "Keďže na námestí sa pohybujú všetci bez rozdielu názorov, tak by mnohým stretnutie s čertami bolo nepríjemné, ba slabším povahám by mohlo spôsobiť aj psychickú ujmu. Toto sme nechceli dopustiť. Zároveň si však myslím, že našou povinnosťou je vyjsť v ústrety aj ľuďom, ktorí majú takéto príšery radi a chcú sa s nimi fotografovať," skonštatoval Danko.



Preto sa s organizátorom Matúšom Reľovským dohodli, že na najbližšiu akciu im mesto ponúkne parkovisko pri futbalovom štadióne. To sa v zimných mesiacoch väčšinou nevyužíva a ľudia tam nemajú dôvod chodiť. "Tam sa teda môže stretnúť s čertami naozaj len ten, kto chce a príde tam cielene. Ostatných ľudí sa to nedotkne," zdôraznil Danko.



Nový termín organizátori už mestu ohlásili, počkajú si na jeho odsúhlasenie, až následne ho zverejnia. "Bude to ešte tento rok. Bude možnosť sa s čertmi odfotiť za dobrovoľný príspevok a časť vyzbieraných peňazí pôjde občianskemu združeniu Červený nos. Budúci rok sa pokúsime zorganizovať originál Krampus pochod, kde bude asi 30 čertov. Nebude to však na žiadnom námestí," uviedli pre TASR organizátori.



Organizátorka verejnej výzvy proti konaniu akcie Zdenka Hertelyová vyjadrila poľutovanie nad negatívnymi reakciami na sociálnych sieťach, ktoré vyvolal ich nesúhlas. Tvorcovia výzvy tvrdia, že podujatie na Slovensku nemá tradíciu a strašidelné masky vyvolali pohoršenie najmä u mladých rodín s deťmi. "Naďalej nesúhlasíme, aby sa predmetná akcia uskutočnila v hocijakej forme na území mesta ani v budúcnosti. Nateraz sme však radi, že sa nebude konať na námestí, kde sa v tom čase zdržiavajú aj rodiny s deťmi," uviedla pre TASR Hertelyová.