Podujatie Medifórum bude riešiť otázky fungovania nemocničného sektora
Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štofko bude v úvode informovať o tom, ako ministerstvo naloží s výsledkami auditov.
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Otázkam efektivity riadenia slovenských nemocníc i financovania zdravotníctva sa budú venovať zástupcovia sektora na pondelkovom podujatí Medifórum pod záštitou mesačníka Medicína. Diskutovať budú aj o výsledku auditov štátnych zariadení či otázke transformácie nemocníc.
Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štofko bude v úvode informovať o tom, ako ministerstvo naloží s výsledkami auditov, či sa ešte v tomto volebnom období rozhodne o transformácii štátnych nemocníc na inú právnu formu a aké sú plány rezortu v oblasti platového automatu.
V prvom paneli budú o výsledkoch auditov štátnych nemocníc diskutovať riaditelia štátnych aj súkromných zariadení spolu s predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michalom Palkovičom.
O možnostiach ozdravenia nemocničného sektora budú diskutovať generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Mayer, riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Miriam Lapuníková a generálny riaditeľ Penta Hospitals Slovensko Radoslav Čuha. Témami budú nadstav lekárov, nedostatok sestier, rastúce mzdové náklady či potenciál úspor v nemocniciach. Diskutujúci sa budú venovať aj tomu, do akej miery majú riaditelia štátnych nemocníc reálne kompetencie na zavádzanie optimalizačných opatrení a aké bariéry im v tom bránia. Súčasťou debaty bude aj porovnanie fungovania štátnych a súkromných nemocníc, ich prístupu k riadeniu výkonu, motivácii zamestnancov či hospodáreniu. Významnou témou bude aj financovanie nemocníc a nastavenie systému DRG. Diskusia sa dotkne platového automatu, zadlženosti nemocníc, viacnásobných úväzkov lekárov aj pripravovaných opatrení ministerstva zdravotníctva na zvýšenie efektivity štátnych zariadení.
V analytickom bloku vystúpia Martin Vlachynský z INESS, analytik Dušan Zachar z INEKO, investičný manažér Penta Investments Martin Krchňavý a zdravotnícky analytik Peter Pažitný z Pažitný & Kandilaki Healthcare Consulting. Diskutovať budú o ekonomických a systémových problémoch slovenského zdravotníctva vrátane transformácie nemocníc na akciové spoločnosti, viaczdrojového financovania či opakovaných oddlžovaní nemocníc. Analytici otvoria aj otázku rastúcich dlhov nemocníc a ich dlhodobej udržateľnosti. Debata sa dotkne toho, či je možné nemocnice ozdraviť bez transformácie, aké riziká prináša súčasný model fungovania a či Slovensku v zdravotníctve nehrozí scenár podobný Grécku. Venovať sa budú aj tomu, čo čaká budúce vedenie rezortu zdravotníctva a či aktuálne reformné opatrenia ministerstva môžu priniesť reálnu zmenu.
K auditom nemocníc, financovaniu zdravotníctva aj plánom jednotlivých politických strán sa v treťom paneli vyjadria aj experti na zdravotníctvo politických strán a poslanci Národnej rady SR Vladimír Baláž (Smer-SD), Monika Kolejáková (KDH), Tomáš Szalay (SaS), Oskar Dvořák (PS) a Viliam Novotný z mimoparlamentnej strany Demokrati.
