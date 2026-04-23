Podujatie MediFutura navštívilo vyše 3100 zdravotníckych študentov
Žiakom a študentom sa prihovoril aj minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý spolu so Šaškom podujatie otvorili.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Vyše 3100 študentov a žiakov zdravotníckych odborov navštívilo podujatie MediFutura - Tvoja budúcnosť je na Slovensku - Sme jeden tím, ktoré sa koná vo štvrtok v bratislavskej Inchebe. Zúčastnilo sa na ňom aj vyše 900 vystavovateľov - štátnych, súkromných, regionálnych i neziskových inštitúcií v zdravotníckom sektore - a viac ako 350 odborníkov z celého sektora. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) podujatie označil za najväčšie, aké kedy rezort zorganizoval.
„Často počúvam, že samotní študenti sa často strácajú a nemajú istotu na ceste po absolvovaní vzdelávania. A presne o tom to je, aby na jednom mieste mohli diskutovať so svojimi budúcimi zamestnávateľmi, aby videli možno aj v širšom diapazóne to, čo sa v slovenskom zdravotníctve deje, aby odišli s konkrétnymi kontaktmi, s konkrétnymi mentormi a ideálne aj s konkrétnymi zdravotnými pracovnými ponukami. To presne sa dialo po septembrovej MediFuture, ktorá bola venovaná medikom. Ja viem, že sa tu dohodli desiatky, ak nie stovky nových budúcich kontraktov, a dnešné očakávania sú ešte rádovo väčšie, pretože aj tých samotných študentov a žiakov je tu rádovo viac,“ povedal minister.
Žiakom a študentom sa prihovoril aj minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý spolu so Šaškom podujatie otvorili. „Chcem vás všetkých povzbudiť aj k tomu, aby ste sa pýtali, čo pre vás môžeme urobiť, pretože nám všetkým záleží na tom, aby sme mali kvalitné zdravotníctvo. Nebojte sa budúcnosti, nebojte sa príležitostí, zmeňte slovenské zdravotníctvo a zmeňte Slovensko,“ vyhlásil Drucker.
Podujatie ponúka návštevníkom diskusné panely zamerané na riešenie nedostatku zdravotníckych pracovníkov, starnutie pracovnej sily, odchody do zahraničia, ale aj na prípravu absolventov a motiváciu mladých zostať v sektore. Minister zdravotníctva označil za jednu z najpálčivejších tém práve problém personálu naprieč celým sektorom. V tejto súvislosti pripomenul návrh Národnej stratégie stabilizácie a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040, ktorý minulý týždeň schválila vláda. „Je to prvá stratégia takéhoto typu, treba na nej pracovať a každý, kto príde s námetom na ďalšie zlepšenia, je vítaný. Pretože toto je prierezový dokument, na ktorý, verím, že nadviaže aj ďalšia a ďalšia vláda, lebo toto je najväčšia priorita pre slovenské zdravotníctvo,“ poznamenal.
MediFutura vznikla ako myšlienka spojiť celý zdravotnícky sektor - vytvoriť priestor, kde sa stretávajú študenti, odborníci, inštitúcie aj zamestnávatelia s jedným spoločným cieľom - hľadať riešenia pre budúcnosť zdravotníctva na Slovensku.
„Často počúvam, že samotní študenti sa často strácajú a nemajú istotu na ceste po absolvovaní vzdelávania. A presne o tom to je, aby na jednom mieste mohli diskutovať so svojimi budúcimi zamestnávateľmi, aby videli možno aj v širšom diapazóne to, čo sa v slovenskom zdravotníctve deje, aby odišli s konkrétnymi kontaktmi, s konkrétnymi mentormi a ideálne aj s konkrétnymi zdravotnými pracovnými ponukami. To presne sa dialo po septembrovej MediFuture, ktorá bola venovaná medikom. Ja viem, že sa tu dohodli desiatky, ak nie stovky nových budúcich kontraktov, a dnešné očakávania sú ešte rádovo väčšie, pretože aj tých samotných študentov a žiakov je tu rádovo viac,“ povedal minister.
Žiakom a študentom sa prihovoril aj minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý spolu so Šaškom podujatie otvorili. „Chcem vás všetkých povzbudiť aj k tomu, aby ste sa pýtali, čo pre vás môžeme urobiť, pretože nám všetkým záleží na tom, aby sme mali kvalitné zdravotníctvo. Nebojte sa budúcnosti, nebojte sa príležitostí, zmeňte slovenské zdravotníctvo a zmeňte Slovensko,“ vyhlásil Drucker.
Podujatie ponúka návštevníkom diskusné panely zamerané na riešenie nedostatku zdravotníckych pracovníkov, starnutie pracovnej sily, odchody do zahraničia, ale aj na prípravu absolventov a motiváciu mladých zostať v sektore. Minister zdravotníctva označil za jednu z najpálčivejších tém práve problém personálu naprieč celým sektorom. V tejto súvislosti pripomenul návrh Národnej stratégie stabilizácie a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040, ktorý minulý týždeň schválila vláda. „Je to prvá stratégia takéhoto typu, treba na nej pracovať a každý, kto príde s námetom na ďalšie zlepšenia, je vítaný. Pretože toto je prierezový dokument, na ktorý, verím, že nadviaže aj ďalšia a ďalšia vláda, lebo toto je najväčšia priorita pre slovenské zdravotníctvo,“ poznamenal.
MediFutura vznikla ako myšlienka spojiť celý zdravotnícky sektor - vytvoriť priestor, kde sa stretávajú študenti, odborníci, inštitúcie aj zamestnávatelia s jedným spoločným cieľom - hľadať riešenia pre budúcnosť zdravotníctva na Slovensku.