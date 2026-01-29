Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Podujatie MedTech Day prepojí medicínu, technológie a inovácie

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Odborná konferencia v Univerzitnom vedeckom parku Technicom v Košiciach prinesie panelovú diskusiu aj vystavovateľské stánky.

Autor TASR
Košice 29. januára (TASR) - Medicínu, technológie a inovácie má prepojiť štvrtkové podujatie MedTech Day 2026, ktorého cieľom je rozvíjať moderné zdravotníctvo na východnom Slovensku. Odborná konferencia v Univerzitnom vedeckom parku Technicom v Košiciach prinesie panelovú diskusiu aj vystavovateľské stánky. TASR o tom informovali organizátori.

Podujatie podľa nich vytvára spoločný priestor pre odborníkov zo zdravotníctva, technologické a MedTech firmy, startupy, akademickú sféru aj verejný sektor, ktorí hľadajú praktické a udržateľné riešenia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti.

„Cieľom konferencie je podporiť vznik funkčného MedTech ekosystému v regióne, prepojiť klinickú prax s inováciami a predstaviť konkrétne riešenia overené v praxi. Program ponúkne aktuálne dáta o stave zdravotníctva, strategické pohľady lídrov, technologické inovácie aj otvorenú diskusiu o tom, čo je potrebné pre rozvoj MedTech prostredia v Košiciach a na východnom Slovensku,“ uvádza na svojej webovej stránke klaster Košice IT Valley.

Hlavným rečníkom bude analytik Martin Smatana, ktorý sa zameria na to, ako podporiť inovácie v zdravotníctve, či ako prepojiť kľúčových hráčov a budovať podmienky, vďaka ktorým sa z východného Slovenska môže stať zdravotnícky tech hub.

Projekty predstavené v rámci vystavovateľských stánkov prinesú aj ukážky riešení z praxe.
