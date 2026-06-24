Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. jún 2026Meniny má Ján
< sekcia Regióny

Podujatie MyMachine Expo Piešťany predstaví šesť detských vynálezov

.
Na snímke jašterko počas predstavenia vynálezov na MyMachine EXPO – grand-finále vzdelávacieho programu v Košiciach 17. júna 2025. Foto: TASR – František Iván

Návštevníci si môžu pozrieť vynálezy s názvami Lietajúci skateboard, Kvízmajster - Motýľ Vševed, Hviezdička, Galaxito, Robokuchynka a podávač pasteliek Majster Pastel.

Autor TASR
Piešťany 24. júna (TASR) - Podujatie MyMachine Expo Piešťany, ktoré sa začalo v stredu v Elektrárni Piešťany, postupne počas dňa predstaví šesť detských vynálezov vytvorených počas školského roka v rámci vzdelávacieho programu MyMachine Slovakia. Na projekte spolupracovali žiaci základných škôl, študenti stredných škôl a vysokoškoláci. Zapojilo sa 13 tímov z rôznych regiónov krajiny. Informovala o tom koordinátorka programu Katarína Ďurovková z Karpatskej nadácie.

Na podujatí sa stretli tímy zo západného a stredného Slovenska, ktoré počas roka pracovali na premene detských nápadov na funkčné prototypy. Deti navrhli svoje vysnívané vynálezy, vysokoškoláci pripravili ich dizajn a technické riešenia a stredoškoláci ich následne vyrobili.

Návštevníci si môžu pozrieť vynálezy s názvami Lietajúci skateboard, Kvízmajster - Motýľ Vševed, Hviezdička, Galaxito, Robokuchynka a podávač pasteliek Majster Pastel. Súčasťou programu je ich slávnostné odhalenie, testovanie a prezentácia jednotlivých tímov.

MyMachine Slovakia je vzdelávací program Karpatskej nadácie zameraný na rozvoj tvorivosti, komunikácie a spolupráce. Prepája všetky tri stupne vzdelávania a umožňuje deťom sledovať premenu ich nápadov na reálne výrobky. Program si tento rok pripomína desať rokov fungovania na Slovensku.
.

Neprehliadnite

Blanár v Paname rokoval o ďalšej podpore kandidatúry SR v BR OSN

V stredu sa začína volebná kampaň, kandidáti majú finančné limity

Program MS v noci zo stredy 24. na štvrtok 25. júna

R. RAŠI VYHLÁSIL VOĽBY DO ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY NA 24. OKTÓBRA