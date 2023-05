Podujatie na Zvolenskom zámku približuje remeslá, na ktoré sa zabudlo

Zvolen 13. mája (TASR) - Niekoľko divadelných zoskupení a tiež spolok rytierov Vir Fortis so svojimi šermiarskymi súbojmi a ukážkami stredovekých remesiel rytierstva budú počas soboty a nedele (14. 5.) zabávať návštevníkov podujatia Zabudnuté remeslá na Zvolenskom zámku. Chýbať nebude remeselný trh, doplnený o kováčstvo, rezbárstvo, drotárstvo, bylinkárstvo, ryžovanie zlata či odlievanie figúrok z cínu.



"Spolok Vir Fortis pripomenie návštevníkom zabudnuté remeslá rytierstva v podobe lukostreľby, ukážok šermiarskej techniky a rytierskeho boja, vrátane interaktívnych predstavení, ktorými vtiahne do programu malých aj veľkých divákov. V programe nebude chýbať ani obľúbený drak, skutočná princezná a živý jednorožec," uviedla pre TASR koordinátorka destinačného marketingu z OOCR Stredné Slovensko Terézia Fiľová.



Celým sobotným programom návštevníkov sprevádza Divadlo z Domčeka, ktoré zo svojho divadelného rebrináka vytiahne niekoľko rozprávok. Predstavenia sú doplnené aj o školu vodenia bábok či školu žonglovania.



"Okrem remeselného trhu, dobových ukážok a divadiel sme pre dospelých návštevníkov pripravili program vo vínnej uličke. Degustovať sa bude niekoľko slovenských lokálnych vín. Naši hostia sa môžu tešiť aj na umelecký program v podobe jazzovej kapely Swingin´ Gentlemen. Návštevníci sa budú môcť zapojiť aj do vymaľovania obrazu Zabudnutých remesiel," pripomenula Fiľová.



V sobotu popoludní poteší návštevníkov aj sprievodný program Noci múzeí a galérií pod záštitou Slovenskej národnej galérie Zvolen v interiéri Zvolenského zámku. Program vyvrcholí ohňovou šou, ktorá premostí do komentovanej prehliadky s názvom Erotika skrytá na trhu priamo v interiéri zámku. V nedeľu čaká deti mnoho zábavy počas pátracej hry a rôznych divadelných predstavení.



Podujatie je organizované v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Za horami, za dolami Banskobystrický kraj turizmus, mestom Zvolen, Slovenskou národnou galériou, spolkom rytierov Vir Fortis a OZ CASSANOVA - spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice. Realizované je s finančnou podporou Ministerstva dopravy SR a Fondu na podporu umenia.