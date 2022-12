Podujatie Nadácie Kvapka nádeje pomáha malým onkologickým pacientom

Bratislava 17. decembra (TASR) - Verejnosť bude môcť pomôcť detským onkologickým pacientom na sobotnom charitatívnom podujatí Nadácie Kvapka nádeje v Bratislave. Najmenších onkologických pacientov môžu návštevníci podporiť finančne, napríklad formou verejnej zbierky. Priamo na mieste bude zároveň prebiehať kampaň, ktorá je zameraná na získavanie nových darcov krvotvorných buniek.



"Cieľom tejto kampane je osloviť širokú verejnosť a motivovať nových darcov na registráciu v Národnom registri darcov kostnej drene a výrazne tak rozšíriť darcovskú základňu a tým aj pravdepodobnosť nájdenia vhodných darcov krvotvorných buniek na Slovensku," priblížila Denisa Stemnická z Národného registra darcov kostnej drene. Zdôraznila, že pre mnohých pacientov je poslednou nádejou na vyliečenie úspešná transplantácia krvotvorných buniek.



Okrem prihlásenia sa do Národného registra darcov kostnej drene SR budú môcť návštevníci prispieť aj do verejnej zbierky a takisto sa zapojiť do charitatívnej dražby. "Všetci sme si vedomí, že zdravie si za peniaze nekúpime, no práve finančné prostriedky dokážu veľmi pomôcť malým bojovníkom a uľahčiť život ich rodinám," uviedol správca nadácie Štefan Bernát. Nadačný deň podporia aj viaceré predajne vo farmárskej tržnici v Bratislave, ktoré venujú časť zo svojej dennej tržby do verejnej zbierky.