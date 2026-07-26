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Podujatie (Ne)zabudnuté remeslá v Pribyline predstaví prácu predkov
Návštevníci sa počas celého dňa stretnú s majstrami tradičných remesiel, ktorí porozprávajú a ukážu techniky odovzdávané z generácie na generáciu.
Autor TASR
Pribylina 26. júla (TASR) - Podujatie (Ne)zabudnuté remeslá v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline predstaví poctivú ručnú prácu našich predkov. Remeselníci budú počas nedele rozprávať a ukazovať návštevníkom tajomstvá remesiel, ktoré kedysi patrili k bežnému životu našich predkov. Ako TASR informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková, tieto remeslá si zaslúžia, aby zostali živou súčasťou našej kultúry.
Návštevníci sa počas celého dňa stretnú s majstrami tradičných remesiel, ktorí porozprávajú a ukážu techniky odovzdávané z generácie na generáciu. „Záujemcovia si budú môcť vlastnými rukami vyskúšať modrotlač, hrnčiarstvo, keramikárstvo, drotárstvo, šperkárstvo, zvonkárstvo, výrobu sviečok, medovníkov, čipkárske techniky, tkáčstvo, rezbárstvo či spracovanie ovčej vlny, spracovanie ľanového vlákna aj zdobenie kožených výrobkov,“ priblížil etnológ Liptovského múzea Radovan Sýkora.
Pre rodiny s deťmi je pripravený interaktívny program Najvyšší remeselníci s kaukliarmi na chodúľoch. O atmosféru sa postará Ľudová hudba Trojka a tradične zážitok obohatia jazdy na historickom vláčiku Považskej lesnej železnice.
Návštevníci sa počas celého dňa stretnú s majstrami tradičných remesiel, ktorí porozprávajú a ukážu techniky odovzdávané z generácie na generáciu. „Záujemcovia si budú môcť vlastnými rukami vyskúšať modrotlač, hrnčiarstvo, keramikárstvo, drotárstvo, šperkárstvo, zvonkárstvo, výrobu sviečok, medovníkov, čipkárske techniky, tkáčstvo, rezbárstvo či spracovanie ovčej vlny, spracovanie ľanového vlákna aj zdobenie kožených výrobkov,“ priblížil etnológ Liptovského múzea Radovan Sýkora.
Pre rodiny s deťmi je pripravený interaktívny program Najvyšší remeselníci s kaukliarmi na chodúľoch. O atmosféru sa postará Ľudová hudba Trojka a tradične zážitok obohatia jazdy na historickom vláčiku Považskej lesnej železnice.