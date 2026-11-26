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Podujatie Noc vonku má upozorniť na akútny problém rastúcej chudoby
Cieľom akcie je rozprávať sa o tom, že na Slovensku je aktuálne takmer 80.000 ľudí bez domova a tak trochu spopularizovať túto tému.
Autor TASR
Prešov 26. novembra (TASR) - Aktivisti vo štvrtok zorganizovali v Krajskej knižnici P.O. Hviezdoslava podujatie pod názvom Noc vonku. Hromadným prespaním a ďalším sprievodným programom chcú účastníci upozorniť na akútny problém rastúcej chudoby na Slovensku. Organizátorka podujatia Monika Luprichová pre TASR priblížila, že večer odštartoval výtvarným workshopom s košickou výtvarníčkou Rachel Jutkov, kde sa zamýšľali nad tým, čo je domov.
„Ďalej budú môcť účastníci ‚Noci vonku‘ počuť Miška Siváka a Petra Jozefíka spolu s moderátorom Michalom Frankom v diskusii. Po nej nasleduje koncert prešovskej kapely RIOLA a na záver si pozrieme film,“ uviedla Luprichová s tým, že následne dobrovoľných účastníkov čaká prespanie vonku. Viacerí budú podľa nej schovaní pod strieškou, niektorí si pripravili kartóny či dokonca stany. „Uvidíme, ako to dopadne, pretože nám sneží, takže to môže niektorých ľudí odradiť, od toho, aby strávili vonku celú noc,“ podotkla.
Cieľom akcie je rozprávať sa o tom, že na Slovensku je aktuálne takmer 80.000 ľudí bez domova a tak trochu spopularizovať túto tému. Organizátori pritom na prespanie vonku nevybrali štvrtok náhodne. „Spať vonku a vlastne ísť na druhý deň do práce, cieľom je vyskúšať si, aké to je, keď ľuďom bez domova povieme, že veď choď robiť, nie je to ťažké,“ zdôraznila Luprichová.
Podujatie zároveň vyjadruje solidaritu s ľuďmi, ktorí nemajú domov. Účastníci symbolicky prespávajú vonku, aby si uvedomili, aké náročné je žiť bez prístrešia, a podporili organizácie, ktoré pomáhajú. „Spolu s občianskym združením Vagus a ďalšími slovenskými inštitúciami chceme upozorniť na túto tému a ukázať, že nám to nie je jedno,“ dodáva krajská knižnica, v ktorej areáli sa podujatie vo štvrtok koná.
„Ďalej budú môcť účastníci ‚Noci vonku‘ počuť Miška Siváka a Petra Jozefíka spolu s moderátorom Michalom Frankom v diskusii. Po nej nasleduje koncert prešovskej kapely RIOLA a na záver si pozrieme film,“ uviedla Luprichová s tým, že následne dobrovoľných účastníkov čaká prespanie vonku. Viacerí budú podľa nej schovaní pod strieškou, niektorí si pripravili kartóny či dokonca stany. „Uvidíme, ako to dopadne, pretože nám sneží, takže to môže niektorých ľudí odradiť, od toho, aby strávili vonku celú noc,“ podotkla.
Cieľom akcie je rozprávať sa o tom, že na Slovensku je aktuálne takmer 80.000 ľudí bez domova a tak trochu spopularizovať túto tému. Organizátori pritom na prespanie vonku nevybrali štvrtok náhodne. „Spať vonku a vlastne ísť na druhý deň do práce, cieľom je vyskúšať si, aké to je, keď ľuďom bez domova povieme, že veď choď robiť, nie je to ťažké,“ zdôraznila Luprichová.
Podujatie zároveň vyjadruje solidaritu s ľuďmi, ktorí nemajú domov. Účastníci symbolicky prespávajú vonku, aby si uvedomili, aké náročné je žiť bez prístrešia, a podporili organizácie, ktoré pomáhajú. „Spolu s občianskym združením Vagus a ďalšími slovenskými inštitúciami chceme upozorniť na túto tému a ukázať, že nám to nie je jedno,“ dodáva krajská knižnica, v ktorej areáli sa podujatie vo štvrtok koná.