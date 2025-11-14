< sekcia Regióny
Podujatie Noc vonku upozorní na problémy ľudí bez domova
Podujatie okrem toho ponúkne odbornú diskusiu na tému Housing first.
Autor TASR
Nitra 14. novembra (TASR) – Na problémy ľudí, ktorí sa ocitli bez domova, upozorní podujatie s názvom Noc vonku. Konať sa bude 27. a 28. novembra v budove bývalého kina Palace v Nitre. Ako priblížili organizátori z občianskeho združenia Vagus a mesta Nitra, účastníci podujatia strávia časť večera vonku, aby vyjadrili solidaritu s ľuďmi, pre ktorých je ulica každodennou realitou.
„Je to výzva k empatii, pochopeniu a spoločnej zodpovednosti. Zároveň je našou snahou zmeniť pohľad na ľudí bez domova a zdôrazniť, že každý má právo na strechu nad hlavou, dôstojnosť a druhú šancu,“ skonštatovali organizátori.
Podujatie okrem toho ponúkne odbornú diskusiu na tému Housing first. Súčasťou programu je aj koncert zoskupenia H.H., vystúpenie Matúša Budínského s kapelou Kvázi z vázy i čítanie rozprávky na dobrú noc v podaní herečky Divadla Andreja Bagara v Nitre Andrey Sabovej. „Okrem toho bude prebiehať aj zbierka zimných doplnkov pre ľudí bez domova. Záujemcovia môžu do nej prispieť dekami, šálmi, čiapkami, teplými rukavicami a ponožkami. Podujatie ukončia 28. novembra spoločné raňajky,“ doplnili organizátori.
