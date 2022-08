Podujatie Objavte Poloniny priblíži návštevníkom tradičné remeslá

Snina 11. augusta (TASR) - Tradičné remeslá, nedotknutú prírodu a rusínsky temperament môžu zažiť návštevníci festivalu Objavte Poloniny, ktorý sa uskutoční od 19. do 21. augusta na viacerých miestach v okrese Snina. TASR o tom za organizátorov podujatia informovala Katarína Romanová.



"Prípravy vrcholia a naši remeselníci a sprievodcovia sa aj tento rok tešia na návštevníkov," povedala Romanová s tým, že tohtoročným prekvapením bude pravá rusínska svadba. Návštevníci zažijú svadobný obrad, čepčenie a pravú dedinskú svadobnú veselicu.



V poradí tretí ročník podujatia ponúkne okrem tradičných zážitkov aj niekoľko noviniek. "Návštevníci budú mať možnosť navštíviť konopný prales a deti sa určite rady povozia na traktore. V obci Ulič bude kurz vyšívania tradičných karpatských motívov, ktorými sa dá vyzdobiť aj moderné oblečenie. Deti sa zabavia v prenosnom planetáriu, prenesú sa milióny svetelných rokov za horizont a rozprúdia fantáziu v našej Astro Show," doplnila Romanová.



V Novej Sedlici bude nainštalovaná exteriérová výstava fotografií Pavla Vavrouška, ktoré vznikli v rokoch 1970 až 1980. "Dobové fotografie zachytávajú život bežných ľudí z obce a majú autentickú atmosféru," priblížila Soňa Kožárová z organizačného tímu.



Letné víkendové podujatie organizuje občianske združenie Take naše, založené na podporu cestovného ruchu a regionálneho rozvoja na východnom Slovensku. "Jeho unikátnosť spočíva vo vytvorení 'intímneho' spojenia medzi návštevníkmi a miestnymi obyvateľmi. Nejde len o remeselné workshopy. Účastníci majú dostatočný priestor porozprávať sa a zdieľať navzájom svoje životné radosti a skúsenosti. Obohacujú sa navzájom a to je to najkrajšie, čo ľudí ťahá na Objavte Poloniny," dodala jedna z organizátoriek podujatia Eva Kocanová.