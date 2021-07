Podujatie Okolo Domaše poznačila pandémia nového koronavírusu

Kvakovce 3. júla (TASR) – Pandémia nového koronavírusu poznačila aj 13. ročník najväčšieho podujatia pre rekreačných cyklistov na Slovensku Okolo Domaše. Na štart sa v sobotu postavilo o niekoľko stoviek cyklistov menej než zvyčajne, na trasu tiež vyrážali postupne. Ako však pre TASR uviedol riaditeľ podujatia Martin Palenčík, aj napriek tomu hodnotili účastníci akciu, ktorá sa na brehoch Domaše uskutočnila po ročnej prestávke, pozitívne.



"Vzhľadom na opatrenia sme tento rok mali priebežný štart, nebol to klasický štart, hromadný o 10.00 h, ako sme zvyknutí, ale štartovali hneď od registrácie, od 8.00 h do 10.00 - 10.30 h priebežne všetci účastníci," povedal s tým, že kým po minulé roky sa na nesúťažnom podujatí zúčastnilo okolo 1200 cyklistov, tento rok ich bolo zhruba 800. Ako však vysvetlil, organizátori sami si pre obmedzenia v súvislosti s pandémiou pre tento rok stanovili limit 900 účastníkov. Podmienkou účasti bolo tiež preukázanie sa negatívnym výsledkom testu, potvrdením o prekonaní alebo o očkovaní proti ochoreniu COVID-19.



"Čo sa týka dĺžky trasy, tú sme mali tento rok troška zmenenú, oproti 37,5 kilometra, ktoré jazdíme bežne, sme troška predĺžili trať, bolo to 42 kilometrov," doplnil Palenčík s tým, že najrýchlejší cyklisti ju zvládli absolvovať do dvoch hodín, poslední prichádzali do cieľa okolo 16.00 h.