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Podujatie Otvorené brány kostolov sprístupnia sakrálne pamiatky

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Letné prehliadky nitrianskych chrámov budú pokračovať aj 23. augusta.

Autor TASR
Nitra 19. júla (TASR) - V Nitre sa v nedeľu koná prvá časť letného podujatia s názvom Otvorené brány kostolov. Ako informovalo Turistické informačné centrum (TIC) od 14.00 do 17.30 h sú sprístupnené dva chrámy v centre mesta.

Návštevníci si môžu pozrieť Kostol Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii, kde je sprístupnená aj krypta. Verejnosti je prístupný aj Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi na ulici Fraňa Mojtu. „Prehliadky sú bezplatné, nie je potrebné vopred sa prihlásiť,“ uviedlo TIC.

Letné prehliadky nitrianskych chrámov budú pokračovať aj 23. augusta. V čase od 14.00 do 17.30 h bude otvorený Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi a Kostol sv. Petra a Pavla pod Nitrianskym hradom. „V čase od 15.30 do 17.00 h bude pre verejnosť otvorený Kostol sv. Ondreja v Dolných Krškanoch a Kostol Narodenia Panny Márie v Horných Krškanoch,“ doplnilo TIC Nitra.
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