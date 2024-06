Podujatie pod Pamätníkom SNP štartuje letné prázdniny už 13 rokov

Banská Bystrica 29. júna (TASR) - V parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici oslávia rodiny s deťmi v sobotu koniec školského roka a začiatok leta. V poradí 13. ročník podujatia Hurá prázdniny prinesie hudobný program, divadlo, súťaže a ďalšie aktivity pre deti a ich rodičov. TASR o tom informovala organizátorka podujatia Erika Karová.



Do aktuálneho ročníka podujatia sa zapojí vyše 38 organizácií a viac ako 150 účastníkov. "Podujatie zahŕňa celý rad aktivít vrátane živej hudby, športových súťaží, divadelných predstavení a stánkov s občerstvením i remeselnými stánkami. Deti sa môžu zapojiť do hier a remeselných aktivít, zatiaľ čo dospelí si môžu vychutnať oddychovú atmosféru a stretnúť sa s priateľmi," priblížila Karová.



Oslava začiatku letných prázdnin v Parku pod Pamätníkom SNP odštartuje o 13.00 h. Pripravené je divadelné predstavenie detí z dramatického krúžku Základnej školy s materskou školou Radvanská či vystúpenie detského folklórneho súboru Matičiarik. Diváci sa môžu tešiť aj na divadelné rozprávkové predstavenie na motívy legendy o Sv. Jurajovi a princovi Bajajovi.



Pre deti budú pripravené i viaceré sprievodné atrakcie. Na rodiny budú čakať aj zážitkové stanovištia so športovými, hudobnými, cudzojazyčnými a náučnými aktivitami. "Cieľom podujatia je ponúknuť platformu pre umelcov a interpretov, aby predviedli svoj talent a podelili sa o svoje kultúrne prejavy so širším publikom. Pre deti sme pripravili veľa zážitkových aktivít, tak verím, že si každý príde na svoje," dodala Karová.



Podujatie Hurá prázdniny patrí k najväčším podujatiam venovaným deťom v Banskobystrickom kraji, každoročne ho organizuje Nadácia Eriky Karovej. Akcia je tiež súčasťou banskobystrického kultúrneho leta.