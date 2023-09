Podujatie Poklady regiónu priblíži aktivity firiem a organizácií

Prešov 21. septembra (TASR) - Prehliadku autentických výrobkov a aktivít lokálnych firiem a organizácií ponúkne návštevníkom druhý ročník podujatia Poklady regiónu – Prešovské výstavné trhy. Uskutoční sa od piatka do nedele (22. - 24. 9.) na Hlavnej ulici v Prešove. TASR o tom informovala manažérka kultúry Parku kultúry a oddychu (PKO) Patrícia Nagyová.



Tohtoročnou novinkou bude podľa jej slov lokálny dizajnový hand made trh – Mame market, ktorý do centra prinesie originálnych predajcov a tvorcov so svojou špecifickou značkou. Na námestí sa predvedie aj legendárny Veterán Šariš klub Prešov s prehliadkou vzácnych historických vozidiel.



"Nosným pilierom podujatia je jeho bohatý kultúrny program, ktorý umocní výnimočnú atmosféru v centre mesta. Ako 'umelecké poklady regiónu' sa predstavia Peter Lipa, ktorého vystúpenie bude jedným z vrcholov programu a špeciálne na tomto podujatí spoločne oslávime jeho krásne jubileum, 80 rokov, k nemu sa ďalej pridajú speváčky Kristína a Katka Koščová s Danielom Špinerom, skupiny ElevenHill, Chiki liki tu-a, AMC Trio, Arythmia. Pre najmenších vystúpia Paci Pac a žiaci z ABC Centra voľného času," priblížila Nagyová.



V rámci Street Food Festivalu budú môcť návštevníci podľa jej slov ochutnať rôznorodú paletu lahodných jedál a nápojov s výberom miestnej aj exotickej kuchyne.