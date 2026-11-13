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Podujatie Pomišaj (si) ponúkne v Prešove výmenu vecí aj tvorivé dielne
Návštevníci sa môžu zapojiť do viacerých aktivít. V Pomišaj zóne si budú môcť vymeniť veci, ktoré už nepotrebujú.
Autor TASR
Prešov 13. novembra (TASR) - Výmena oblečenia, opravy, tvorenie z odpadových materiálov aj predstavenie sociálnych podnikov budú súčasťou podujatia Pomišaj (si) vol. 2. Uskutoční sa v piatok od 15.00 do 20.00 h vo Wave - centre nezávislej kultúry na Námestí Kráľovnej pokoja v Prešove.
Občianske združenie Odvážne na sociálnej sieti informuje, že podujatie organizuje v priamej spolupráci s Gréckokatolíckou charitou (GKCH) v Prešove a Alianciou pre sociálnu ekonomiku na Slovensku. Program doplní o 19.30 h hudobný hosť Martin Husovský z kapely Komajota.
Návštevníci sa môžu zapojiť do viacerých aktivít. V Pomišaj zóne si budú môcť vymeniť veci, ktoré už nepotrebujú. Organizátori odporúčajú priniesť najviac deväť kusov sezónneho oblečenia pre dospelých či deti. Súčasťou výmeny môžu byť aj rastliny, semienka alebo prebytky zo záhrad. Pripravená je tiež kategória s názvom Všehochuť.
Oživovňa ponúkne jednoduché opravy a úpravy oblečenia aj tvorivé využitie materiálov. V programe je výroba kŕmidiel pre vtáky z odpadového materiálu, podpaľovačov, hlinených dukátov či vlastného zápisníka z ručne recyklovaného papiera.
Vzdelávacia časť podujatia dostala názov Eduzóna. Návštevníci sa v nej dozvedia viac o tom, čo organizátori označujú ako „zákerné odpady“, aj o fungovaní reuse centra. Zóna sociálnych podnikov zase predstaví sociálnu ekonomiku v praxi a ponúkne možnosť spoznať a podporiť miestne subjekty a podniky.
GKCH v Prešove predstaví výrobu hlinených dukátov, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova, a kozubových podpaľovačov z odpadového materiálu. Avizuje tiež dopoludňajšie objavovanie a tvorenie so školákmi.
Podujatie aj projekt Pomišaj (si) realizujú vďaka Participatívnemu rozpočtu mesta Prešov 2026.
Občianske združenie Odvážne na sociálnej sieti informuje, že podujatie organizuje v priamej spolupráci s Gréckokatolíckou charitou (GKCH) v Prešove a Alianciou pre sociálnu ekonomiku na Slovensku. Program doplní o 19.30 h hudobný hosť Martin Husovský z kapely Komajota.
Návštevníci sa môžu zapojiť do viacerých aktivít. V Pomišaj zóne si budú môcť vymeniť veci, ktoré už nepotrebujú. Organizátori odporúčajú priniesť najviac deväť kusov sezónneho oblečenia pre dospelých či deti. Súčasťou výmeny môžu byť aj rastliny, semienka alebo prebytky zo záhrad. Pripravená je tiež kategória s názvom Všehochuť.
Oživovňa ponúkne jednoduché opravy a úpravy oblečenia aj tvorivé využitie materiálov. V programe je výroba kŕmidiel pre vtáky z odpadového materiálu, podpaľovačov, hlinených dukátov či vlastného zápisníka z ručne recyklovaného papiera.
Vzdelávacia časť podujatia dostala názov Eduzóna. Návštevníci sa v nej dozvedia viac o tom, čo organizátori označujú ako „zákerné odpady“, aj o fungovaní reuse centra. Zóna sociálnych podnikov zase predstaví sociálnu ekonomiku v praxi a ponúkne možnosť spoznať a podporiť miestne subjekty a podniky.
GKCH v Prešove predstaví výrobu hlinených dukátov, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova, a kozubových podpaľovačov z odpadového materiálu. Avizuje tiež dopoludňajšie objavovanie a tvorenie so školákmi.
Podujatie aj projekt Pomišaj (si) realizujú vďaka Participatívnemu rozpočtu mesta Prešov 2026.