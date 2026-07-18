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Podujatie pri Lubine ukázalo žatvu tak, ako ju zažili naši predkovia
Súčasťou podujatia bolo i vystúpenie Detského folklórneho súboru Javorinka a folklórnej skupiny Šariske gavaľire.
Autor TASR
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Lubina 18. júla (TASR) - Historickú žatvu tak, ako ju zažili naši predkovia, mali možnosť v sobotu vidieť návštevníci kopaničiarskej usadlosti Kopcové neďaleko Lubiny (okres Nové Mesto nad Váhom). Súčasťou desiateho ročníka podujatia bola i jazda na konskom záprahu, ľudová hudba a občerstvenie v kopaničiarskom štýle.
Podujatie má podľa jeho organizátora gazdu Milana Zemanoviča ambíciu ukázať mladým ľuďom, ako naši dedovia kedysi hospodárili a na čom sa dorábal chlieb. „Návštevníci mohli vidieť ručné mlátenie obilia cepmi, ručnou mláťačkou, potom tzv. geplovicu, ktorá sa ťahala koňmi alebo volmi,“ spomenul Zemanovič.
Priblížil, že neskôr pribudli na žatvu lepšie stroje, ako bola vytriasačka, mláťačka, rajtár, tiež veľký stroj, na ktorom sa už všetko triedilo a vzišlo z neho čisté zrno a z neho sa potom môže urobiť už chlieb.
Ukážky historickej žatvy v Kopcovom prilákali i rodiny. „Stretli sme sa tu z celého bývalého Československa, prišli sem návštevníci aj z Plzne aj z východného Slovenska,“ dodal Zemanovič.
Súčasťou podujatia bolo i vystúpenie Detského folklórneho súboru Javorinka a folklórnej skupiny Šariske gavaľire.
Podujatie má podľa jeho organizátora gazdu Milana Zemanoviča ambíciu ukázať mladým ľuďom, ako naši dedovia kedysi hospodárili a na čom sa dorábal chlieb. „Návštevníci mohli vidieť ručné mlátenie obilia cepmi, ručnou mláťačkou, potom tzv. geplovicu, ktorá sa ťahala koňmi alebo volmi,“ spomenul Zemanovič.
Priblížil, že neskôr pribudli na žatvu lepšie stroje, ako bola vytriasačka, mláťačka, rajtár, tiež veľký stroj, na ktorom sa už všetko triedilo a vzišlo z neho čisté zrno a z neho sa potom môže urobiť už chlieb.
Ukážky historickej žatvy v Kopcovom prilákali i rodiny. „Stretli sme sa tu z celého bývalého Československa, prišli sem návštevníci aj z Plzne aj z východného Slovenska,“ dodal Zemanovič.
Súčasťou podujatia bolo i vystúpenie Detského folklórneho súboru Javorinka a folklórnej skupiny Šariske gavaľire.