Podujatie Puding pána Wintera podporí poradňu pre rizikové deti

Piešťany 1. mája (TASR) - Puding pána Wintera je prvomájové podujatie v Elektrárni Piešťany. Výťažok z neho poputuje na ďalšie kolo projektu Poradňa pre rizikové deti, ktorý pripravuje Nadácia AXIS v spolupráci s občianskym združením Malíček a Nadáciou Jána Korca. Informovala o tom správkyňa nadácie Jana Sabová.



"Chceme priniesť do Piešťan kus histórie v podobe tradičného stretnutia Piešťancov i návštevníkov mesta a kúpeľov," uviedla. Na Slovensku neexistuje podľa jej informácií služba pre rodičov, ktorí si uvedomujú, že s ich dieťatkom je čosi v neporiadku, že nenapreduje ako rovesníci. "V rehabilitačnom centre a nadácii sme sa zamerali na deti, u ktorých sa objavili rizikové faktory, ako nízka pôrodná hmotnosť, predčasný pôrod, pôrodná trauma, chronické ochorenia, genetické syndrómy alebo iné zdravotné postihnutie," uviedla. S dlhoročnými skúsenosťami terapeutov a s partnermi sa preto rozhodli pripraviť projekt, ktorý by pomohol rizikovým deťom využiť vzácny čas do veku dvoch rokov a dal im šancu dobehnúť svojich zdravých rovesníkov.



Názov stredajšieho podujatia je odkazom na patent zakladateľa kúpeľov Ľudovíta Wintera, ktorý BB puding vynašiel ako výživu pre vojnou strádajúce deti, ale bol tiež určený na posilnenie organizmu organizmu dospelých. Hudbu 20. rokov minulého storočia prinesie návštevníkov zoskupenie Paper Moon Trio, pre deti vystúpi Ivan Gontko so svojím bábkovým divadielkom Tyjátr a pripravený je aj ďalší program.



Nadácia vznikla v roku 2021 s cieľom poskytovania pomoci a podpory zdravotne a telesne znevýhodneným, postihnutým a chronicky chorým osobám, predovšetkým deťom, dospelým pacientom a členom ich rodín. Cieľom je zlepšenie kvality ich života. Rehabilitačné centrum na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch sa špecializuje na intenzívnu a komplexnú neurologickú rehabilitáciu bábätiek, detí a dospelých.