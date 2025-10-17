< sekcia Regióny
Podujatie Rescue opäť spojilo dve štátne záchranné zdravotné služby
Látky 17. októbra (TASR) - Dve štátne záchranné zdravotné služby spojili svoje sily a v obci Látky v okrese Detva zorganizovali v uplynulých dňoch 12. ročník kongresu a celoslovenskej súťaže posádok záchrannej zdravotnej služby Rescue 2025 - Memoriál Vladimíra Kostolanského. TASR o tom informovala Darina Schreková, vedúca úseku komunikácie Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava, ktorá podujatie organizovala v spolupráci so Záchrannou službou Košice.
Na kongrese sa zúčastnilo viac ako 420 registrovaných zdravotníckych pracovníkov a v deň súťaže vyrazilo na súťažný okruh 21 dvojčlenných posádok rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). Podujatie bolo podľa jej slov výnimočné najmä tým, že dve štátne záchranné zdravotné služby pokračovali v úspešnej spolupráci a zdieľali svoje znalosti a skúsenosti na jedinom odbornom podujatí tohto druhu na Slovensku.
„Sme hrdí, že dve štátne záchranky dokázali opäť spojiť svoje sily v prospech pacientov a odbornej komunity,“ uviedol v tejto súvislosti riaditeľ Záchrannej služby Košice Vladimír Hosa.
Podujatie začalo v stredu 15. októbra kongresom, odbornou vzdelávacou aktivitou zameranou na kontinuálne medicínske vzdelávanie pracovníkov v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Program podľa Schrekovej pokrýval aktuálne témy a výzvy v oblasti prednemocničnej starostlivosti a ZZS. Rozdelené boli do piatich blokov, počas ktorých bolo prezentovaných 17 príspevkov.
Súčasťou kongresu boli aj dva interaktívne workshopy. „Veľkým zážitkom pre účastníkov bol prílet vrtuľníka Sikorsky UH-60 BLACK HAWK v zdravotníckej zástavbe v réžii Ozbrojených síl SR,“ poznamenala Schreková. Vo štvrtok 16. októbra sa uskutočnila súťaž posádok, ktorá pozostávala z deviatich úloh inšpirovaných reálnymi výjazdmi. Zúčastnili sa na nej posádky rôznych poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby vrátane zástupcov Ozbrojených síl SR.
Slovenskí záchranári podľa riaditeľa ZZS Bratislava Slavomíra Grušku každoročne potvrdzujú, že patria medzi výborných odborníkov, pričom neustále zvyšujú svoju pripravenosť, odbornosť a záujem o ďalšie vzdelávanie.
