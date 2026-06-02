Podujatie Romani et Barbari priblíži markomanské vojny
Archeológ Eduard Droberjar predstaví obdobie vlády markomanského kráľa Marobuda i vzťahy medzi Rimanmi a Germánmi pred vypuknutím markomanských vojen.
Autor TASR
Cífer 2. júna (TASR) - Podujatie Romani et Barbari 2026 priblíži v sobotu (6. 6.) návštevníkom Archeoparku Cífer-Pác obdobie markomanských vojen a život na hranici Rímskej ríše v druhom storočí nášho letopočtu. Podujatiu bude predchádzať piatkový (5. 6.) pochod účastníkov v dobových kostýmoch centrom Trnavy, informoval Daniel Dida z archeoparku.
„Návštevníkov čakajú bojové ukážky, dobové remeslá, historická kuchyňa, odborné prednášky, interaktívne aktivity pre deti a dospelých a jedinečná atmosféra života na hranici Rímskej ríše,“ podotkol. Návštevníci sa tak zoznámia s vojenským aj civilným životom obyvateľov tejto doby. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism dopĺňa, že účastníci interaktívnej hry budú plniť tematické úlohy a spoločne vytvoria model rímskeho pochodového tábora.
Archeológ Eduard Droberjar predstaví obdobie vlády markomanského kráľa Marobuda i vzťahy medzi Rimanmi a Germánmi pred vypuknutím markomanských vojen. Odborný pracovník Západoslovenského múzea v Trnave Andrej Sabov priblíži rímsku dobu na území západného Slovenska a rímsko-germánske kontakty v regióne. Boris Stoklas sa vo svojej prednáške zameria na numizmatiku a mince.
Rekonštrukciu života rímskych légií a germánskych kmeňov priblížia skupiny zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Podujatie sa začne v piatok o 18.00 h historickým pochodom mestom Trnava. Účastníci v dobových kostýmoch vyrazia z Námestia SNP na Trojičné námestie.
Archeopark Cífer-Pác je historicko-edukačný areál, ktorý ponúka pohľad do minulosti regiónu prostredníctvom náznakovej rekonštrukcie rímsko-germánskeho osídlenia zo 4. storočia nášho letopočtu. V budove zrekonštruovaného mlyna vznikla stála expozícia, ktorá mapuje najvýznamnejšie archeologické nálezy od obdobia neolitu až po skorý stredovek v katastri dnešného Cífera.
