Podujatie s názvom Slatinskô prplenia opäť privíta bežcov
V sobotu (20. 9.) sa stretnú na šiestom ročníku pretekov vo Zvolenskej Slatine.
Autor TASR
Zvolenská Slatina 18. septembra (TASR) - Športové podujatie s názvom Slatinskô prplenia opäť privíta milovníkov behu. V sobotu (20. 9.) sa stretnú na šiestom ročníku pretekov vo Zvolenskej Slatine. TASR o tom informoval organizátor Matej Schieber s tým, že bežať budú po chotári obce.
Zraz účastníkov bude ráno na ihrisku v časti Boroviny. Hlavná trať pre dospelých bežcov bude merať 11 kilometrov s prevýšením 260 metrov. Bude to okruh obce cez Záhradky, Kokavcovovu chatu, Krvavník a Gorovec. Štart a cieľ budú na ihrisku v Borovinách. Bežať sa bude po asfaltovej i štrkovej ceste a aj po nespevnenom lesnom chodníku. Stanica na občerstvenie bude podľa organizátorov na približne piatom kilometri. Druhá trasa pre začiatočníkov bude merať 3,5 kilometra s prevýšením 60 metrov. „Aj toto bude okruh Zvolenskej Slatiny cez Krvavník a Gorovec, štart a cieľ na budú rovnako na ihrisku v Borovinách. Bežci budú pretekať po asfaltovej a aj lesnej ceste,“ povedal Schieber.
Ľudia sa v súčasnosti môžu registrovať vopred cez internet, možné to však bude aj na mieste. Prísť môžu v sobotu od 8.00 do 9.30 h. Zvýhodnené štartovné budú platiť obyvatelia Zvolenskej Slatiny. Organizátori uvádzajú, že vítaní sú ženy i muži všetkých vekových kategórií. Schieber spomenul, že počas uplynulých rokov mali na každej akcii od 120 do 150 bežcov. V športovom areáli pripravujú aj krátke behy pre deti.
