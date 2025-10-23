Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Podujatie Srdce, duša, radosť v Leviciach predstaví regionálnu kultúru

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Ako uviedlo Regionálne osvetovej stredisko (ROS) v Leviciach, slávnostný program predstaví rozmanité podoby amatérskej a neprofesionálnej kultúry v kategóriách hudba, spev a tanec.

Autor TASR
Levice 23. októbra (TASR) - Najúspešnejšie vystúpenia neprofesionálnej kultúry ponúkne podujatie Srdce, duša, radosť 2025, ktoré sa vo štvrtok o 17. hodine koná v Leviciach.

Ako uviedlo Regionálne osvetovej stredisko (ROS) v Leviciach, slávnostný program predstaví rozmanité podoby amatérskej a neprofesionálnej kultúry v kategóriách hudba, spev a tanec. „Na pódiu sa predstaví Folklórny súbor Sendergő zo Šiah, Citarová skupina zo Sazdíc, Johny Stojka z Veľkých Ludaníc s prednesom prózy, Spevácky zbor ZUŠ F. Schuberta zo Želiezoviec, Detský folklórny súbor Borinka z Nitry, tanečníčky Tamara Hrabovská a Lucia Košeľová z Topoľčian, hudobná skupina Mérges banda z Komárna a spevák Gabriel Suchý z Nových Zámkov,“ informovali organizátori.

Súčasťou programu bude aj ocenenie osobností, ktoré sa svojou dlhoročnou prácou a aktivitou výrazne zaslúžili o rozvoj amatérskej kultúry v Nitrianskom kraji. „Prehliadka je naplnená hudbou, spevom, tancom i umeleckým slovom a je oslavou tvorivosti ľudí, ktorí svojím nadšením obohacujú kultúrny život v regióne,“ doplnilo ROS.
