Podujatie Trdlofest otvorilo turistickú sezónu v Skalici

Skalica 24. mája (TASR) – Festival Trdlofest otvoril letnú turistickú sezónu v meste Skalica. Podujatie navštívilo 3289 návštevníkov. TASR o tom informovala za mesto Sára Surová.



Tohtoročný 17. ročník posilnilo mesto o ochutnávku skalického šumajstra a zázvorníkov. V spolupráci s Vinohradníckym spolkem Skalica bola prvýkrát súčasťou podujatia regionálna výstava vín s ponukou 411 vzoriek.



Počas akcie boli pre návštevníkov prvýkrát v tejto sezóne sprístupnené aj skalické pamiatky, ktoré budú až do 9. septembra otvorené každý víkend v čase od 11.00 do 17.00 h.



V prvý deň sezóny bolo zaznamenaných 1269 vstupov do pamiatok mesta. "Do letnej turistickej sezóny si želáme veľa spokojných návštevníkov, aby si odniesli nezabudnuteľné zážitky a radi sa vrátili do nášho mesta," uviedla vedúca marketingu a cestovného ruchu Renáta Medňanská.



"V Skalici máme šikovných sprievodcov, ktorí majú čo turistom ponúknuť. Program Trdlofestu sme postavili aj na deťoch a na folklórnych súboroch zo Skalice. V meste majú dlhoročnú tradíciu, udržujeme ju a treba sa tým aj pochváliť a ukázať," doplnila primátorka mesta Oľga Luptáková.