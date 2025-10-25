< sekcia Regióny
Podujatie v Betliari priblíži život Alžbety Güntherovej-Mayerovej
Betliar 25. októbra (TASR) - V kultúrnom dome v Betliari v okrese Rožňava sa v sobotu koná podujatie s názvom Večer s Alžbetou Güntherovou-Mayerovou. Život a dielo ženy, ktorá stála pri zrode mnohých múzeí a galérií na Slovensku, priblížia ukážky z divadelnej hry Divadla Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) a následná diskusia. TASR o tom informovala Zuzana Lukáčová z občianskeho združenia Andoras, ktoré podujatie organizuje.
Inscenáciu o živote Alžbety Güntherovej-Mayerovej s názvom Bratislavské srdce uviedlo DPOH vlani v decembri. Dokudráma predstavuje život jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej kultúry, ktorá stála pri zrode mnohých dôležitých múzeí a galérií vrátane Slovenskej národnej galérie a Slovenského národného múzea.
„Napriek jej nespochybniteľnej odbornosti, nenahraditeľnej organizačnej činnosti a pedagogickej práci bola počas komunistickej diktatúry prenasledovaná. V roku 1952 jej dokonca zabrali dom a vysídlili ju spolu s maloletým synom Petrom, sesternicou Grétou a invalidným bratom do Betliara, kde sa stala správkyňou kaštieľa Betliar a hradu Krásna Hôrka. Vďaka jej pôsobeniu na Gemeri sa kaštieľ ani hrad nestali obeťami socialistického pustošenia a dodnes fungujú ako verejnosti prístupné múzeá,“ priblížila Lukáčová.
V rámci podujatia v betliarskom kultúrnom dome sa publiku predstavia hlavní predstavitelia inscenácie Bratislavské srdce, ktorí prednesú ukážky z hry v podobe scénického čítania. Všestranné pôsobenie a život Alžbety Güntherovej-Mayerovej priblíži aj diskusia s autorkou hry Annou Gruskovou, dramaturgičkou divadla Terezou Hladkou a bývalou archivárkou Múzea Betliar Katarínou Bányászovou. Diskusiu povedie bývalý riaditeľ betliarskeho múzea Július Barczi, ktorý sa výskumu tejto významnej osobnosti dlhodobo venuje.
