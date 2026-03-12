< sekcia Regióny
Podujatie v Brezne priblíži tvorbu významných osobností Horehronia
Podujatie venované trom významným osobnostiam umeleckého života na Horehroní pripravilo múzeum v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej v Brezne.
Autor TASR
Brezno 12. marca (TASR) - V Horehronskom múzeu v Brezne sa vo štvrtok popoludní uskutoční podujatie s názvom Tri osobnosti, tri podoby umenia. Múzeum verejnosti predstaví život a tvorbu ilustrátora Jozefa Cesnaka, maliarky Zlatice Balažoviech-Klincovej a Eleny Holéczyovej známej návrhmi paličkovanej čipky, ktorá v Brezne pôsobila aj ako režisérka ochotníckeho divadla. TASR o tom informovalo Horehronské múzeum.
Podujatie venované trom významným osobnostiam umeleckého života na Horehroní pripravilo múzeum v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej v Brezne. „Cieľom podujatia je nielen pripomenúť si ich umelecký odkaz, ale aj priblížiť návštevníkom tvorivý proces a atmosféru ich práce,“ uviedli organizátori.
Program podujatia je koncipovaný ako zážitkové stretnutie, v ktorom chce múzeum prelínať spomienky s aktívnou účasťou návštevníkov. „Účastníci si budú môcť vyskúšať jednoduchú ilustrátorskú kresbu, vytvoriť spoločnú maľovanú interpretáciu krajiny či spoznať jemnú techniku paličkovanej čipky,“ priblížilo múzeum.
Podujatie venované trojici umelcov, ktorí pôsobili na Horehroní, sa v Horehronskom múzeu začína o 15.30 h. Súčasťou večera bude aj prezentácia výtvarných diel spomínaných umelcov, ako aj fotografií a archívnych materiálov zo zbierkového fondu múzea.
Podujatie venované trom významným osobnostiam umeleckého života na Horehroní pripravilo múzeum v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej v Brezne. „Cieľom podujatia je nielen pripomenúť si ich umelecký odkaz, ale aj priblížiť návštevníkom tvorivý proces a atmosféru ich práce,“ uviedli organizátori.
Program podujatia je koncipovaný ako zážitkové stretnutie, v ktorom chce múzeum prelínať spomienky s aktívnou účasťou návštevníkov. „Účastníci si budú môcť vyskúšať jednoduchú ilustrátorskú kresbu, vytvoriť spoločnú maľovanú interpretáciu krajiny či spoznať jemnú techniku paličkovanej čipky,“ priblížilo múzeum.
Podujatie venované trojici umelcov, ktorí pôsobili na Horehroní, sa v Horehronskom múzeu začína o 15.30 h. Súčasťou večera bude aj prezentácia výtvarných diel spomínaných umelcov, ako aj fotografií a archívnych materiálov zo zbierkového fondu múzea.