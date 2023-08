Podujatie v Kremnici priblíži korunováciu Márie Terézie

Kremnica 9. augusta (TASR) - V Múzeu mincí a medailí v Kremnici sa v sobotu (12. 8.) uskutoční rodinné podujatie s názvom Keby som bol kráľom. Návštevníkom priblíži korunováciu Márie Terézie i návštevu mesta cisárom Františkom Lotrinským. TASR o tom informoval odborný referent propagácie múzea Silver Jurtinus.



Podujatím Keby som bol kráľom chce múzeum prostredníctvom dramatizovaných hraných prehliadok z histórie Kremnice zaviesť návštevníkov k nevšedným udalostiam a oživiť tak zaujímavé príbehy súvisiace s mestom Kremnica. Súčasťou podujatia bude i korunovácia Márie Terézie, hoci sa v Kremnici v skutočnosti žiadna korunovácia nikdy neuskutočnila.



"Mária Terézia bola korunovaná v roku 1741 v Bratislave a nemáme žiadny doklad o tom, že by sa jej zúčastnili nejakí Kremničania. Priebeh prvej korunovácie panovníka v Bratislave, Maximiliána II. Habsburského, v roku 1563 je však dobre zdokumentovaný najmä vďaka Kremničanovi Leonardovi Tieleschovi, ktorý sa jej osobne zúčastnil," vysvetlil historik múzea Daniel Haas Kianička s tým, že Tieleschov rukopis je uložený v kremnickej pobočke štátneho archívu.



Návštevníci budú môcť v múzeu privítať i manžela Márie Terézie, cisára Františka Lotrinského, ktorý Kremnicu navštívil v roku 1751. "Jeho návšteva je podrobne zdokumentovaná a viacero predmetov, súvisiacich s návštevou, múzeum uchováva a vystavuje. Deti absolvujú podobný program ako cisár Svätej ríše rímskej, ktorý v Kremnici skutočne sfáral do bane, navštívil kremnickú mincovňu a na jeho počesť sa strieľalo do terčov aj hodovalo," dodala odborná pamiatkarka Ľubica Majerová.



Podujatie Keby som bol kráľom sa uskutoční v priestoroch expozície Líce a rub peňazí na Štefánikovom námestí, pre návštevníkov sú počas dňa pripravené štyri vstupy. Súčasťou programu bude i večerný koncert rodáka z obce Ihráč, hudobníka a skladateľa Mila Kráľa, ktorý sa v prípade nepriaznivého počasia uskutoční v kostole sv. Kataríny na mestskom hrade.