Podujatie v Prešove sa začalo interaktívnou výstavou v galérii

Prešov 19. júla (TASR) - Otvorením interaktívnej výstavy autorských diel s názvom Nádej (Hope) výtvarníčky Beaty Winkler, zakladateľky Agentúry EÚ pre ľudské práva, sa v stredu (17. 7.) v umeleckej galérii Caraffka v Prešove začal kultúrny festival #PrešovUnlimited. Jeho cieľom je rozvíjať umelecký dialóg v spoločnosti. Festival sa koná s podporou zastúpenia katalánskej vlády pre strednú Európu a mesta Prešov. TASR o tom v piatok informovala riaditeľka Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove Barbora Rusiňáková.



Ako uviedla, nádej, odolnosť voči problémom a výzvam súčasného sveta, ktorými sú vojna, klimatická kríza, technologická revolúcia, politické napätie, ďalej zdieľanie, súdržnosť a budovanie novej spolupatričnosti sú len niektorými z tém, ktoré budú rezonovať v aktivitách projektu #PrešovUnlimited. Jeho cieľom je podľa nej decentralizovať a posilniť miestne komunity, navzájom sa spoznávať prostredníctvom kultúry a prehĺbiť súdržnosť a spolužitie.



"Najlepší spôsob, ako sa pozerať na budúcnosť, je vytvárať ju spoločne a učiť sa z minulosti. Európa je budúcnosť. Preto je dôležité budovať mosty prostredníctvom umenia a kultúry, rozvíjať spoluprácu medzi ľuďmi, mestami a regiónmi, posilňovať miestne komunity. Katalánsko a Prešov zdieľajú spoločné európske hodnoty, ako sú tolerancia a odolnosť, sú to miesta spolupatričnosti, rozmanitosti a tradícií," povedala zástupkyňa katalánskej vlády pre strednú Európu Krystyna Schreiber, ktorá otvorila spomenutú výstavu.



Na projekte #PrešovUnlimited začali podľa jej slov spolupracovať s mestom Prešov v roku 2022. Jeho vyvrcholením bude festival Aplec Internacional, ktorý organizuje katalánska organizácia na podporu folklóru a umenia Adifolk. Počas víkendu od 9. do 11. augusta sa ulice mesta zaplnia katalánskym umením a krojmi a približne tisíckou Kataláncov, ktorí budú prezentovať svoju kultúru.



Ľudskoprávna aktivistka a výtvarníčka Beate Winkler zároveň vyzdvihla význam spájania ľudí a hľadania riešení pre budúcnosť spoločnosti prostredníctvom umeleckého dialógu. "Odpovede z minulosti neplatia na otázky dneška a zajtrajška. K súčasnosti aj budúcnosti je potrebné pristupovať s novým pohľadom a so zapojením všetkých obyvateľov. Práve to umožňuje umenie," povedala Winkler.



Slávnostného otvorenia s približne 80 hosťami sa okrem primátora Prešova Františka Oľhu zúčastnili aj zástupcovia slovenského parlamentu a miestnych a regionálnych inštitúcií.