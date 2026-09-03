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Podujatie v Prievidzi pripomenie 130 rokov železníc na hornej Nitre
Mesto Prievidza podporilo podujatie na základe zmluvy o spolupráci s Klubom železničných modelárov Vrútky.
Autor TASR
Prievidza 3. septembra (TASR) - Železnica je s Prievidzou a celým regiónom hornej Nitry spätá už 130 rokov. Výročie pripomenie podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu (5. 9.) v Rušňovom depe Prievidza a ponúkne rušne, železničné modely, špeciálny kino-vozeň či možnosť nahliadnuť na stanovište rušňovodiča. Informovala o tom hovorkyňa mesta Prievidza Michaela Beňadiková.
„Návštevníci sa môžu tešiť na prezentáciu železničných vozidiel. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) predstaví rušne, ktoré prievidzské depo dobre poznajú, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia prinesie aj menej obvyklé rušňové rady,“ načrtla Beňadiková.
Priblížila, že súčasťou programu bude výstava modelovej železnice Klubu železničných modelárov Vrútky, špeciálny kino-vozeň s detským kútikom, Vlaková patrola ZSSK, prehliadka stanovišťa rušňovodiča či vlakové suveníry. „Podujatie tak ponúkne možnosť spoznať železnicu, jej techniku aj históriu spôsobom, ktorý zaujme deti i dospelých,“ podotkla.
Mesto Prievidza podporilo podujatie na základe zmluvy o spolupráci s Klubom železničných modelárov Vrútky. Tá zahŕňa podporu kultúrneho podujatia „130 rokov železníc na hornej Nitre“, pričom mesto na realizáciu predmetu spolupráce poskytlo finančnú podporu vo výške 2300 eur. „Spolupráca však nie je spojená iba so septembrovým podujatím. Jej ďalším konkrétnym výsledkom je vyradený motorový vozeň, ktorý získalo mesto do vlastníctva a už čoskoro bude slúžiť na vzdelávacie aktivity spojené s dopravnou výchovou žiakov základných a materských škôl,“ pripomenula hovorkyňa mesta.
„Návštevníci sa môžu tešiť na prezentáciu železničných vozidiel. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) predstaví rušne, ktoré prievidzské depo dobre poznajú, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia prinesie aj menej obvyklé rušňové rady,“ načrtla Beňadiková.
Priblížila, že súčasťou programu bude výstava modelovej železnice Klubu železničných modelárov Vrútky, špeciálny kino-vozeň s detským kútikom, Vlaková patrola ZSSK, prehliadka stanovišťa rušňovodiča či vlakové suveníry. „Podujatie tak ponúkne možnosť spoznať železnicu, jej techniku aj históriu spôsobom, ktorý zaujme deti i dospelých,“ podotkla.
Mesto Prievidza podporilo podujatie na základe zmluvy o spolupráci s Klubom železničných modelárov Vrútky. Tá zahŕňa podporu kultúrneho podujatia „130 rokov železníc na hornej Nitre“, pričom mesto na realizáciu predmetu spolupráce poskytlo finančnú podporu vo výške 2300 eur. „Spolupráca však nie je spojená iba so septembrovým podujatím. Jej ďalším konkrétnym výsledkom je vyradený motorový vozeň, ktorý získalo mesto do vlastníctva a už čoskoro bude slúžiť na vzdelávacie aktivity spojené s dopravnou výchovou žiakov základných a materských škôl,“ pripomenula hovorkyňa mesta.