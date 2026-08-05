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Podujatie Vesmír v Ružindole ponúkne model Jupitera i film

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Ilustračné foto. Foto: TASR

Po zotmení sa pozornosť presunie k skutočnej nočnej oblohe.

Autor TASR
Ružindol 5. augusta (TASR) - Podujatie s názvom Vesmír v Ružindole ponúkne v piatok (7. 8.) návštevníkom možnosť pozorovania nočnej oblohy teleskopom, veľký svetelný model planéty Jupiter, astronomické prednášky aj film pod holým nebom. TASR o tom informovala Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.

Podujatie priblíži v piatok od 19.00 h návštevníkom tajomstvá vesmíru pútavou a zážitkovou formou. „Športový areál rozžiari veľký svetelný model Jupitera. Najväčšiu planétu slnečnej sústavy tak uvidia zblízka a detailne. Okrem fotografie na pamiatku si odnesú aj nové vedomosti, prednášky počas večera priblížia príbeh tohto plynného obra, ako aj ďalšie fascinujúce tajomstvá vesmíru,“ priblížila Tranžíková.

Po zotmení sa pozornosť presunie k skutočnej nočnej oblohe. Návštevníci ju budú môcť pozorovať teleskopom a objaviť objekty, ktoré voľným okom zostávajú ukryté. Bodkou za večerom bude letné kino. Podujatie pripravila obec Ružindol v spolupráci s Hvezdárňou a planetáriom M. R. Štefánika v Hlohovci.
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