< sekcia Regióny
Podujatie Vesmír v Ružindole ponúkne model Jupitera i film
Po zotmení sa pozornosť presunie k skutočnej nočnej oblohe.
Autor TASR
Ružindol 5. augusta (TASR) - Podujatie s názvom Vesmír v Ružindole ponúkne v piatok (7. 8.) návštevníkom možnosť pozorovania nočnej oblohy teleskopom, veľký svetelný model planéty Jupiter, astronomické prednášky aj film pod holým nebom. TASR o tom informovala Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
Podujatie priblíži v piatok od 19.00 h návštevníkom tajomstvá vesmíru pútavou a zážitkovou formou. „Športový areál rozžiari veľký svetelný model Jupitera. Najväčšiu planétu slnečnej sústavy tak uvidia zblízka a detailne. Okrem fotografie na pamiatku si odnesú aj nové vedomosti, prednášky počas večera priblížia príbeh tohto plynného obra, ako aj ďalšie fascinujúce tajomstvá vesmíru,“ priblížila Tranžíková.
Po zotmení sa pozornosť presunie k skutočnej nočnej oblohe. Návštevníci ju budú môcť pozorovať teleskopom a objaviť objekty, ktoré voľným okom zostávajú ukryté. Bodkou za večerom bude letné kino. Podujatie pripravila obec Ružindol v spolupráci s Hvezdárňou a planetáriom M. R. Štefánika v Hlohovci.
Podujatie priblíži v piatok od 19.00 h návštevníkom tajomstvá vesmíru pútavou a zážitkovou formou. „Športový areál rozžiari veľký svetelný model Jupitera. Najväčšiu planétu slnečnej sústavy tak uvidia zblízka a detailne. Okrem fotografie na pamiatku si odnesú aj nové vedomosti, prednášky počas večera priblížia príbeh tohto plynného obra, ako aj ďalšie fascinujúce tajomstvá vesmíru,“ priblížila Tranžíková.
Po zotmení sa pozornosť presunie k skutočnej nočnej oblohe. Návštevníci ju budú môcť pozorovať teleskopom a objaviť objekty, ktoré voľným okom zostávajú ukryté. Bodkou za večerom bude letné kino. Podujatie pripravila obec Ružindol v spolupráci s Hvezdárňou a planetáriom M. R. Štefánika v Hlohovci.