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Podujatie vo Veľkom Šariši spojí hudbu, tanec i remeslá
Hlavnou myšlienkou podujatia je podľa jej slov ukázať, že kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia nie je iba spomienkou na minulosť.
Autor TASR
Veľký Šariš 2. júla (TASR) - Hudbu, tanec, remeslá, spev i regionálne chute ponúkne počas prvého júlového víkendu podujatie Mestá na hranici plné hudby vo Veľkom Šariši. Návštevníkom ponúkne folklórny a hudobný program i workshopy zamerané na kultúrne dedičstvo slovensko-poľského pohraničia. TASR o tom informovala vedúca oddelenia kultúry a športu Mestského úradu (MsÚ) vo Veľkom Šariši Veronika Lazoríková.
Hlavnou myšlienkou podujatia je podľa jej slov ukázať, že kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia nie je iba spomienkou na minulosť.
„Naopak, môže byť živé, hravé, tvorivé a dostupné všetkým generáciám. Deti, mladí ľudia, rodiny, seniori aj milovníci folklóru si budú môcť vyskúšať aktivity, ktoré prepájajú hudbu, pohyb, remeselnú zručnosť aj tradičnú gastronómiu,“ uviedla Lazoríková.
Návštevníkov čakajú workshopy výroby hudobných nástrojov, učenie starých piesní z pohraničia, tanečné workshopy s tradičnými pohybovými prvkami, tvorivé aktivity pre deti aj zážitkové varenie regionálnych špecialít.
Ako doplnil hlavný projektový manažér MsÚ vo Veľkom Šariši Michal Miščík, osobitný priestor bude venovaný rodinám s deťmi. „Pre najmenších budú pripravené hudobné, tvorivé a hravé aktivity, tematické hry, maľovanie na tvár, veľká nafukovacia šmykľavka a ďalšia dvojdňová zábava. Festival tak ponúkne príjemné zázemie pre celé rodiny, ktoré si chcú užiť víkend pod holým nebom,“ priblížil.
Súčasťou programu bude aj gastronomická zóna, ktorá predstaví chute pohraničia cez varenie, regionálne špeciality a tradície stolovania.
„Bezplatné workshopy doplní bohatý sprievodný program. Počas dvoch dní sa predstaví 20 folklórnych a hudobných skupín zo slovensko-poľského pohraničia, z toho polovica z Poľska. Areál naplnia spev, hudba, kroje, tanec a atmosféra spoločného stretnutia komunít z oboch strán hranice,“ povedal Miščík.
Podujatie sa uskutoční v sobotu (4. 7.) od 16.00 do 23.00 h a v nedeľu (5. 7.) od 15.00 do 21.00 h v športovom areáli TJ Slavoj. Súčasťou programu bude aj ohňostroj.
Podujatie Mestá na hranici plné hudby sa koná v rámci projektu Interreg Poľsko - Slovensko: Chrániť pred zabudnutím - hraničná kultúra: od Grybowa po Veľký Šariš, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.
Hlavnou myšlienkou podujatia je podľa jej slov ukázať, že kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia nie je iba spomienkou na minulosť.
„Naopak, môže byť živé, hravé, tvorivé a dostupné všetkým generáciám. Deti, mladí ľudia, rodiny, seniori aj milovníci folklóru si budú môcť vyskúšať aktivity, ktoré prepájajú hudbu, pohyb, remeselnú zručnosť aj tradičnú gastronómiu,“ uviedla Lazoríková.
Návštevníkov čakajú workshopy výroby hudobných nástrojov, učenie starých piesní z pohraničia, tanečné workshopy s tradičnými pohybovými prvkami, tvorivé aktivity pre deti aj zážitkové varenie regionálnych špecialít.
Ako doplnil hlavný projektový manažér MsÚ vo Veľkom Šariši Michal Miščík, osobitný priestor bude venovaný rodinám s deťmi. „Pre najmenších budú pripravené hudobné, tvorivé a hravé aktivity, tematické hry, maľovanie na tvár, veľká nafukovacia šmykľavka a ďalšia dvojdňová zábava. Festival tak ponúkne príjemné zázemie pre celé rodiny, ktoré si chcú užiť víkend pod holým nebom,“ priblížil.
Súčasťou programu bude aj gastronomická zóna, ktorá predstaví chute pohraničia cez varenie, regionálne špeciality a tradície stolovania.
„Bezplatné workshopy doplní bohatý sprievodný program. Počas dvoch dní sa predstaví 20 folklórnych a hudobných skupín zo slovensko-poľského pohraničia, z toho polovica z Poľska. Areál naplnia spev, hudba, kroje, tanec a atmosféra spoločného stretnutia komunít z oboch strán hranice,“ povedal Miščík.
Podujatie sa uskutoční v sobotu (4. 7.) od 16.00 do 23.00 h a v nedeľu (5. 7.) od 15.00 do 21.00 h v športovom areáli TJ Slavoj. Súčasťou programu bude aj ohňostroj.
Podujatie Mestá na hranici plné hudby sa koná v rámci projektu Interreg Poľsko - Slovensko: Chrániť pred zabudnutím - hraničná kultúra: od Grybowa po Veľký Šariš, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.