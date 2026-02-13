< sekcia Regióny
Podujatie vo Zvolene prinesie hudbu s ukážkou fašiangových tradícií
Záujemcovia v maskách i bez nich môžu prísť na zvolenské námestie o 17.00 h. Vítané sú akékoľvek masky, kostýmy si ľudia pripravia sami.
Autor TASR
Zvolen 13. februára (TASR) - Zábava s folkloristami a živou hudbou s ukážkou fašiangových tradícií budú súčasťou piatkového podujatia s názvom Fašange vo Zvolene. TASR o tom informoval Jaroslav Černák, riaditeľ Podpolianskeho osvetového strediska (POS), ktoré akciu organizuje.
Spresnil, že záujemcovia v maskách i bez nich môžu prísť na zvolenské námestie o 17.00 h. Vítané sú akékoľvek masky, kostýmy si ľudia pripravia sami. V programe podľa Černáka vystúpia folklórne skupiny a súbory zo Zvolena i z okolitých obcí. Pripoja sa aj ochotníci zo Sielnice a deti z Materskej školy Tehelná vo Zvolene. „Vyzývame Zvolenčanov a aj ľudí zo širokého okolia, aby prišli so svojimi deťmi, rodinou v maske. Spoločne sa zabavíme a deti aj odmeníme,“ objasnil riaditeľ POS.
Fašiangy sa začínajú deň po Troch kráľoch a končia sa Popolcovou alebo tzv. škaredou stredou. Ich dĺžka sa riadi podľa toho, na aký dátum v danom roku vychádzajú sviatky Veľkej noci. Obdobie fašiangov sa spájalo s rôznymi obchôdzkami v maskách, ktoré slúžili na privolanie jari, hlavne magickými spôsobmi.
