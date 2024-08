Podujatie Voľné pódium privíta autorské kapely i rôznych spevákov

Banská Bystrica 9. augusta (TASR) - Banskobystrické kultúrne leto pokračuje v historickom centre mesta piatym ročníkom multižánrového hudobného festivalu Voľné pódium. Podujatie, ktoré dáva priestor najmä umelcom s vlastnou autorskou tvorbou, odštartuje v piatok o 17.00 h a pokračovať bude aj v sobotu (10. 8.).



"Projekt už po piatykrát ponúka priestor pre autorské kapely a spevákov, ktorí si môžu vychutnať atmosféru veľkého profesionálneho pódia priamo na Námestí SNP. Program bude skutočne pestrý," informovalo mesto.



Diváci sa v piatok môžu tešiť na vystúpenie sólového speváka Adama Pavla, kapelu Under My Issue, multižánrové zoskupenie Hills Bros či rappera Sermone. Večerný program uzavrie hudobné číslo spoločného projektu dvoch slovenských raperov Vec a Tono S., ktorí si hovoria Ultrazvuk. V sobotu vystúpi aj speváčka Nela Šajbanová, folk-rocková kapela P.O.H. alebo miestna skupina Secret Session.



Banskobystrické kultúrne leto sa začalo v júni a potrvá až do septembra. Ponúka bohatý program pre všetky vekové kategórie a milovníkov rôznych umeleckých žánrov ako koncerty, divadelné predstavenia, výstavy i komentované prehliadky Banskej Bystrice a jej kostolov. Vyvrcholením bude tradičný 366. Radvanský jarmok, ktorý sa uskutoční 5. až 8. septembra a jeho hlavným motívom bude hračka.