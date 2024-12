Podujatie Žiarivé Vianoce v Žiari nad Hronom ponúka hudobné vystúpenia

Žiar nad Hronom 15. decembra (TASR) - Námestie Matice slovenskej v Žiari nad Hronom sa aj tento rok stalo v predvianočnom období dejiskom tradičných vianočných trhov s podtitulom Žiarivé Vianoce. Vianočne vyzdobené stánky s rôznym tovarom aj občerstvením tam nájdu obyvatelia a návštevníci mesta až do 23. decembra.



Ako priblížila hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková, v deviatich predajných stánkoch nájdu nielen občerstvenie, ale aj širokú ponuku tradičných vianočných výrobkov od miestnych remeselníkov. Otvorené sú od 10.00 do 20.00 h, remeselné stánky zatvárajú o 18.00 h.



"Vianočné trhy budú sprevádzané aj bohatým kultúrnym programom, ktorý sa začne v pondelok 16. decembra, keď zaznie program Požehnané Vianoce so skupinou Basawell," uviedla Šovčíková. Hudobné vystúpenia spestria atmosféru trhov aj po ďalšie dni.



V utorok 17. decembra bude námestím rozvoniavať punč, ktorý budú predávať zamestnanci mestského úradu a vedenie mesta. Podujatie Primátorský vianočný punč bude mať aj tento rok charitatívny rozmer. Výťažok z predaja venujú zdravotne znevýhodnenému mladému mužovi zo Žiaru nad Hronom.



Na námestí nebude chýbať ani súťaž vo varení kapustnice, ktorá sa bude konať v stredu 18. decembra. "Vianočné trhy budú pokračovať aj vo štvrtok 19. decembra, keď sa predstaví živý betlehem," dodala hovorkyňa s tým, že posledné hudobné vystúpenie si môžu Žiarčania vychutnať v nedeľu 22. decembra.