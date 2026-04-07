Podujatie Zrkadlo odpovie, ako sa v súčasnosti vnímajú rómske ženy
Diskutovať do Záhrady prídu ženy, ktoré majú skúsenosti z praxe i odborného prostredia.
Autor TASR
Banská Bystrica 7. apríla (TASR) - V banskobystrickom kultúrnom centre Záhrada sa vo štvrtok (9. 4.) koná pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov podujatie Zrkadlo, ktoré je venované rómskym ženám. Spojí silu umenia, kultúry a spoločenskej diskusie. TASR o tom informovala organizátorka Kristína Maková z Centra komunitného organizovania.
„Rómske ženy čelia predsudkom, nerovnému zaobchádzaniu a často zostávajú mimo verejného priestoru. Zároveň však nesú obrovskú silu, starajú sa o rodiny, držia komunity pokope a napriek prekážkam každodenne dokazujú svoju odolnosť. Ako sa rómska žena vidí v zrkadle, to je téma diskusie, v ktorej sa bude hovoriť o tom, ako sa tieto ženy vnímajú samy, ako ich vníma spoločnosť, aké predsudky a bariéry zažívajú v každodennom živote, ale aj o tom, ako môže spoločnosť prispieť k rovnosti a rešpektu,“ priblížila Maková.
Diskutovať do Záhrady prídu ženy, ktoré majú skúsenosti z praxe i odborného prostredia. Podujatie obohatí tanečné vystúpenie skupiny mladých rómskych dievčat, ktoré prepájajú históriu, kultúru s aktivizmom, Romane čaja. V sprievodnom programe nebude chýbať výstava fotografií rómskych žien a ich každodennej práce.
„Podujatím Zrkadlo chceme búrať stereotypy a vytvoriť priestor, kde budú môcť rómske ženy hovoriť samy za seba, byť videné a rešpektované ako rovnocenná súčasť spoločnosti,“ dodala Maková.
