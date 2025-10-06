< sekcia Regióny
Podujatím Srdce pre Košice vyzdvihlo mesto tých, ktorí pomáhajú iným
Autor TASR
Košice 6. októbra (TASR) - Mesto Košice si na minulotýždňovom podujatí v Historickej radnici s názvom Srdce pre Košice po prvýkrát verejne uctilo tých, ktorí zasvätili život pomoci druhým. Medzi 20 ocenenými boli opatrovateľky a terénni pracovníci z mestských častí a neziskových organizácií, pracovníci v zariadeniach sociálnych služieb, ako aj dobrovoľníci a subjekty, ktoré dlhodobo prispievajú k rozvoju sociálnych služieb v Košiciach. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.
Cieľom bolo vyzdvihnúť prácu, oddanosť a ľudskosť tých, ktorí pomáhajú obyvateľom v náročných životných situáciách. Mesto oslovilo štatutárov organizácií, ktorí v Košiciach poskytujú sociálne služby, aby mu pomohli vo svojich zariadeniach vybrať ľudí, ktorí by si zaslúžili pozornosť za výnimočný prístup k práci a prínos pre komunitu. „Myšlienkou nášho oceňovania je pripomenúť dôležitosť tejto práce a prinajmenšom ju morálne pozdvihnúť. Chceme, aby sa toto oceňovanie stalo tradíciou,“ uviedla viceprimátorka Lucia Gurbáľová.
Medzi ocenenými boli napríklad opatrovateľky s viac než 20-ročnou praxou, pracovníci z organizácií Dorka, Oáza, Psychosociálne centrum, Arcidiecézna charita a ďalších. Ocenenia si prevzali Iva Škraková, Dana Zimáčková, Beáta Tóthová, Katarína Mačišáková, Mária Bondrová, Jarmila Oravcová, Katarína Krajníková, Júlia Doležalová, Martin Cvik, Marta Takáčová, Monika Pergerová, Daniela Jároši, Ľubomír Soľák, Ingrid Hríbová, Edita Najmíková, Janka Kvaková i Zuzana Rybková. Oceneným subjektom bola Nadácia Dedo Košice, ako filantrop dostala ocenenie spoločnosť Tauris a mimoriadne ocenenie získala Agnesa Ráková za dlhoročnú prácu pre sociálne oddelenie Magistrátu mesta Košice.
