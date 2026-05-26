Podunajské Biskupice žiadajú v petícii zachovať nemocnicu
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Zástupcovia bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice v utorok doručili Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR petíciu za zachovanie a rozvoj špecializovanej nemocnice pre dlhodobo chorých a polikliniky v Podunajských Biskupiciach. „Petíciu podpísalo viac ako 9100 občanov,“ informovala mestská časť.
Signatári v nej požadujú zachovanie a rozvoj nemocnice a poliklinickej časti v mestskej časti. „Nemocnica v Podunajských Biskupiciach má vzhľadom na svoju špecializáciu - starostlivosť o dlhodobo chorých pacientov, a dlhoročnú prax mimoriadny význam nielen pre pacientov z našej mestskej časti, ale v súvislosti s akútnym nedostatkom tejto špecializovanej zdravotníckej starostlivosti v iných častiach hlavného mesta aj pre celú Bratislavu a okolie,“ zdôraznili v odkaze petície. Vyjadrili zároveň obavu, že zrušením nemocnice by mohlo dôjsť k zhoršeniu dostupnosti špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre dlhodobo chorých pacientov.
Starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš zároveň informoval, že posledné dni a týždne dostáva od zamestnancov zdravotníckeho zariadenia informácie, ktoré hovoria o „iných zámeroch štátu“ s biskupickou nemocnicou a dávajú „na výber“ medzi presťahovaním sa do priestorov Univerzitnej nemocnice Bratislava na Antolskej ulici v bratislavskej Petržalke alebo zánikom. Verí, že téme sa budú venovať okrem rezortu i poslanci Národnej rady SR.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) deklaruje, že nemocnica v Podunajských Biskupiciach sa rušiť nebude, avšak zároveň sťahovanie niektorých lôžok do nemocnice v Petržalke obhajuje. Považuje to za správne riešenie z pohľadu pacienta. Argumentuje viacerými stretnutiami, bilaterálnymi i multilaterálnymi, odvoláva sa tiež na dáta. Hovorí, že v tejto veci stojí za riaditeľom Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Alexandrom Mayerom.
„Čo je pre mňa najpodstatnejšie, že kvalita zdravotnej starostlivosti nieže bude zachovaná, ale bude zvýšená,“ zdôraznil Šaško.
Šéf rezortu zdravotníctva zároveň odmieta, že by sa nemocnica v Podunajských Biskupiciach rušila, zachovaná má byť podľa neho časť z nej. Hovorí tiež o hľadaní riešenia z pohľadu dlhšej vízie, najmä pokiaľ ide o lôžka dlhodobo chorých.
